ミニモアパフューム「サンリオキャラクターズ」コラボ「ミニ香水・練り香水」

発売日:2025年6月7日(土)以降、順次販売

「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」とコラボした、限定デザインのミニ香水・練り香水(パフュームスティック)を数量限定で販売されます!

ミニ香水と練り香水は、それぞれのキャラクターをキュートにデザインしたパッケージ。

香りもキャラクターごとに異なる香りで、サンリオキャラクターズと一緒に、お気に入りの香りを持ち運ぶような楽しさを体験できます☆

ミニ香水

価格:各1,650円(税込)

容量:各8mL

販売店舗:全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストア(※一部店舗を除く)など、オンラインストア「FITS you. STORE」

“持ち運びやすさ”が、大きな魅力のミニ香水。

サンリオキャラクターズとのコラボレーションでは「一緒におでかけ」をコンセプトに、遊び心あるデザインが採用されています。

パッケージをドアに見立て、キャラクターたちが楽しげに今にも出かけていきそうなデザインです。

ラブ パスポート イット フラワリー オードパルファム MINI ハローキティデザイン

フレグランスブランド「ラブ パスポート」のシュガリーな香りを纏える、「ハローキティ」デザインのミニ香水。

ピンクを基調としたガーリーなパッケージで「ハローキティ」の姿が愛らしく表現されています☆

幸せな気持ちになる、ちょっぴり大人なシュガリーブーケの香りで、一緒にお出かけするような気分になれるミニ香水です。

ラブ パスポート イット オードパルファム MINI シナモロールデザイン

「シナモロール」のミニ香水も、フレグランスブランド「ラブ パスポート」のシュガリーな香りを採用。

自然と愛しい気持ちにさせてくれる、かわいいがつまったシュガリーアップルの香水が入っています。

パッケージはブルーを基調とした「シナモロール」らしいカラーリングです!

ヴァシリーサ ヌード ワン オードパルファム MINI クロミデザイン

フレグランスブランド「ヴァシリーサ」の香りを詰めた、「クロミ」デザインのミニ香水。

リッチで甘美なアップルプラリネの香りで、甘いのに爽やかなグルマン香水を楽しめます。

大人っぽいカラーリングで、甘すぎないテイストのパッケージもポイントです☆

ヴァシリーサ リ フレクト オードパルファム MINI マイメロディデザイン

「マイメロディ」デザインのミニ香水も、フレグランスブランド「ヴァシリーサ」の香りを採用。

清楚で女性らしい、やさしさと温もりを演出するピンクフローラルソープの香りを纏える香水です!

パッケージはピンクを基調としたかわいいデザインながら、ブラックを組み合せることでおしゃれにまとめています。

ミニ香水2本セットのMINIコフレ

価格:各3,080円(税込)

容量:8mL×2本

販売場所:全国のディスカウントストア(※一部店舗を除く)など

ギフトにもピッタリな、ミニ香水2本セットのコフレも同時発売。

「ラブ パスポート 25SSシナモロール/ハローキティ MINIコフレ」と「ヴァシリーサ 25SSマイメロディ/クロミ MINIコフレ」も販売されます☆

「ラブ パスポート」とコラボレーションした、「ハローキティ」「シナモロール」デザインのコフレは、大人ガーリーなパステルカラーを基調としたパッケージ。

「ヴァシリーサ」とコラボレーションした、「クロミ」「マイメロディ」デザインのコフレは、アースカラーを基調とした、エレガントな印象のデザインです!

練り香水(パフュームスティック)

価格:各1,650円(税込)

容量:各5g

販売場所:全国のバラエティショップ、ディスカウントストア、ドラッグストア(※一部店舗を除く)など

練り香水のパッケージも、サンリオキャラクターズの姿が愛らしく描かれたデザイン。

思わずポーチに忍ばせて、いつでも一緒に持ち運びたくなりそうです☆

ラブ パスポート イット フラワリー パフュームスティック ハローキティデザイン

ピンクのスティックに、淡いカラーのラインアートで「ハローキティ」の姿を表現。

かわいらしいデザインで、持ち運びにも便利なグッズです!

ラブ パスポート イット パフュームスティック シナモロールデザイン

くるんとしたしっぽを見せて振り向く「シナモロール」がキュートなパッケージ。

たくさんのハートもかわいく、メイクグッズと一緒にポーチに入れたくなるデザインです☆

ヴァシリーサ ヌード ワン パフュームスティック クロミデザイン

「クロミ」のコラボ練り香水は、クールなデザインのスティック。

オトナ可愛いテイストで、見返りポーズの「クロミ」も魅力的です!

ヴァシリーサ リ フレクト パフュームスティック マイメロディデザイン

「マイメロディ」の愛らしい姿に癒やされる、コラボデザインのパフュームスティック。

使うたび、気分がアガるようなオシャレなデザインです☆

持ち運びやすい手のひらサイズの香水とパフュームスティックと、「ハローキティ」や「シナモロール」「クロミ」「マイメロディ」がコラボレーション。

ミニモアパフュームの「サンリオキャラクターズ」コラボ「ミニ香水・練り香水」は、2025年6月7日以降、数量限定で順次販売スタートです☆

