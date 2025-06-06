¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼ÊÁ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ¡×Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï - 4,000±ßÊ¬¤Î¤ª¿©»ö·ôÉÕ¤
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°&¥¹¥Æ¡¼¥¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï6·î4Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×¤ÎÃêÁªÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç»È¤¨¤ë4,000±ßÊ¬(500±ß¡ß8Ëç)¤Î¤ª¿©»ö·ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¶ÒÃåÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¡¢²Æ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥°¥Ã¥º4ÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¡£
²Á³Ê¤Ï4,500±ß¡£6·î4Æü¡Á18Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃêÁªÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î30Æü¤è¤êÅ¹Æ¬¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¶ÒÃåÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×¶ÒÃåÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¶ÒÃåÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°(ÌóW200¡ßH240¡ßD120mm)¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ä²Æ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶ÒÃå(ÌóW260¡ßH270mm)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼
¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×(º¸)¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢(±¦)¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×(ÍÆÎÌ460ml)¤Ï¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½ë¤¤²Æ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Êª¤Î»ÅÊ¬¤±¤äÇ¨¤ì¤¿Êª¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ö¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×(ÌóW150¡ßH138mm¡¢10ËçÆþ)¤â¡£
Îä´¶¥¿¥ª¥ë
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×Îä´¶¥¿¥ª¥ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¤ËÇ¨¤é¤·¤Æ»È¤¦¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë¡ÖÎä´¶¥¿¥ª¥ë¡×(ÌóW800¡ßH300mm)¤â¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ª¿©»ö·ô4,000±ßÊ¬(500±ß¡ß8Ëç)¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ï6·î30Æü¡Á12·î31Æü¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç»È¤¨¤ë4,000±ßÊ¬(500±ß¡ß8Ëç)¤Î¤ª¿©»ö·ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¶ÒÃåÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¡¢²Æ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥°¥Ã¥º4ÅÀ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¡£
Ê¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¶ÒÃåÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×¶ÒÃåÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¶ÒÃåÉÕ¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥°(ÌóW200¡ßH240¡ßD120mm)¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ä²Æ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶ÒÃå(ÌóW260¡ßH270mm)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼
¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×(º¸)¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢(±¦)¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°
¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×(ÍÆÎÌ460ml)¤Ï¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½ë¤¤²Æ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Êª¤Î»ÅÊ¬¤±¤äÇ¨¤ì¤¿Êª¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ö¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×(ÌóW150¡ßH138mm¡¢10ËçÆþ)¤â¡£
Îä´¶¥¿¥ª¥ë
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤²Æ¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×Îä´¶¥¿¥ª¥ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¤ËÇ¨¤é¤·¤Æ»È¤¦¤È¤Ò¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë¡ÖÎä´¶¥¿¥ª¥ë¡×(ÌóW800¡ßH300mm)¤â¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ª¿©»ö·ô4,000±ßÊ¬(500±ß¡ß8Ëç)¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤Ï6·î30Æü¡Á12·î31Æü¡£