クラシエが展開するボディソープシリーズ「ナイーブ」に、サンリオの人気キャラクター「クロミ」と「マイメロディ」の限定デザイン第2弾が登場。

洗う成分100%植物生まれのボディソープが、かわいいコラボデザインになって、数量限定で発売されます!

ナイーブ ボディソープ サンリオ「クロミ/マイメロディ」限定デザイン

発売日:2025年7月11日(金)

販売場所:全国のドラッグストア、スーパーマーケットなど

クラシエの洗う成分100%植物生まれの「ナイーブ」ボディソープから、サンリオの人気キャラクター「クロミ」と「マイメロディ」デザインの第2弾が登場します。

“家族みんなのお肌を健やかに”というコンセプトのもと、洗う成分100%植物生まれの泡で、家族みんなの肌をやさしく洗い続けてきた「ナイーブ」

2025年3月に大人気キャラクター「クロミ」・「マイメロディ」の限定パッケージが発売され人気を博しました。

今回発売される限定パッケージ第2弾には、サングラスをかけ、南国にいるようなリゾート感のある「クロミ」と「マイメロディ」が登場。

汗やベタつく皮脂を吸着して洗い流せるボディソープと、便利な泡で出てくるボディソープが数量限定で販売されます!

かわいらしく描かれたふたりの姿に、夏の到来が楽しみになりそう。

グレープフルーツ&ライムの香りで、暑い季節も爽やかに使えそうです。

「素肌すこやか成分」としてアセチルグルコサミンやDPGを配合しているので、肌のアミノ酸を守って洗い、うるおいをキープ。

また、着色料・鉱物油・パラベン・シリコン・サルフェート不使用です。(サルフェート不使用は泡タイプのみ)

ナイーブ ボディソープ(クロミデザイン)

価格:オープン価格

容量:ポンプ 530mL、詰替用 360mL

汗やベタつく皮脂を吸着し、すっきり洗い流す「ナイーブ ボディソープ」は南国気分を楽しむ「クロミ」デザイン。

パープルのボトルがおしゃれな印象で、詰め替えパックはカラフルな南国カラーです。

W皮脂吸着成分として海泥(海シルト)とカオリン、うるおい成分としてグレープフルーツエキスが配合されています。

ナイーブ 泡で出てくるボディソープ(マイメロディデザイン)

1プッシュでたっぷり出てくるやさしい泡で、汗・皮脂によるニオイ汚れを取り込み、サッパリ洗いあげる「泡で出てくるボディソープ」は「マイメロディ」のデザイン。

カラフルなワンピースにサングラスで、リゾートを満喫する「マイメロディ」のデザインがポイントです。

うるおい成分のグレープフルーツエキスに、ニオイ汚れクリア成分としてセテス-15とステアリン酸PEG-25が配合されています。

コラボデザイン第2弾は、南国リゾートチックな「クロミ」と「マイメロディ」がキュートなボディソープ。

ナイーブ ボディソープのサンリオ「クロミ」&「マイメロディ」限定デザインは、2025年7月11日より数量限定で発売です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 南国リゾートにいるような限定パッケージ!ナイーブ ボディソープ サンリオ「クロミ/マイメロディ」デザイン appeared first on Dtimes.