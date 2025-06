東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」にて『わくわくアカデミーVol.4「金魚鉢ゼリーを作ろう」〜ランチ付き〜』を開催。

親子のコミュニケーションや夏休みの思い出作りにぴったりな、親子で楽しめるイベントです☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜『わくわくアカデミーVol.4「金魚鉢ゼリーを作ろう」〜ランチ付き〜』

開催日:2025年7月19日(土)

時間:受付 9:30〜/スイーツ作り 10:00〜12:00/ランチ 12:00〜自由解散

料金:一般 2名1組 9,500円(税・サ込)/One Harmony会員 2名1組 9,000円(税・サ込)

対象:小学生1名と保護者1名

定員:20組40名 ※先着順・要予約、定員になり次第、募集を終了

開催場所:

受付・スイーツ作り 宴会場「グランドボールルーム」(1階)

食事 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」(3階)

予約:ホテル公式サイトから申込

問い合わせ:営業企画 047-711-2396(平日10:00〜17:00)

「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」が『わくわくアカデミーVol.4「金魚鉢ゼリーを作ろう」〜ランチ付き〜』を開催。

「わくわくアカデミー」は、ホテルのパティシエやブーランジェが講師となる体験型イベントです。

親子で協力してスイーツやパン作りを楽しみながら、コミュニケーションや食について学べる内容になっています。

今回は涼しげな見た目が夏にぴったりのスイーツ「金魚鉢ゼリー」作りにチャレンジ。

お子さんの夏休みの自由研究にもおすすめです☆

パティシエによるオリジナルレシピを使用し、アドバイスを交えながら作ったスイーツは持ち帰って楽しめます。

スイーツ作りのあとは、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」でのランチを用意。

親子で楽しめる、夏の思い出作りにもなります!

夏休みの自由研究にもぴったりなスイーツ作りと、レストランでのランチが楽しめるイベント。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜『わくわくアカデミーVol.4「金魚鉢ゼリーを作ろう」〜ランチ付き〜』は、2025年7月19日に開催です!

