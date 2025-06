SUPER★DRAGONが6月11日にリリースするメジャー1stアルバム『SUPER X』より、収録楽曲全15曲のハイライトメドレーが6月6日21時にYouTubeプレミア公開される。 アルバム『SUPER X』は、メジャーデビューを果たしてからリリースされた楽曲やメンバー自らがコンセプトを構築し制作された楽曲などバラエティに富んだ全15曲を収録。 6日19時半~放送のSUPER★DRAGONレギュラーラジオFM大阪『スパラジ!』内では、約2年ぶりとなるグループ内ユニット「ファイヤードラゴン」「サンダードラゴン」の楽曲が初公開される予定だ。 また、5月12日に先行配信された同作のリード曲「Dark Heroes」が日テレ系『バズリズム』6月度オープニングテーマに決定したことが発表された。6月13日放送回では、同楽曲をテレビ初披露。 さらに、グループ結成10周年を記念したコラボカフェが6月20日~6月29日までの9日間にわたりSHIBUYA SCRAMBLESにて開催される。スペシャルコラボメニューやオリジナルグッズなど、盛りだくさんの企画が用意されているので、この機会に是非足を運んで欲しい。 SUPER★DRAGONは本作を引っ提げ、6月28日の東京・Kanadevia Hall公演を皮切りに9都市10公演を周るツアーを開催する。 <SUPER★DRAGON 10th Anniversary × SCREAMBLE CAFE> 開催期間:2025年6月20日(金)~2025年6月29日(日)場所:SHIBUYA SCRAMBLES 特設ページ https://shibuya-scramble-s.com/day/collab-cafe/%e3%80%906-20-6-29%e3%80%91super%e2%98%85dragon-10th-anniversary-x-scramble-cafe/ メジャー1stアルバム『SUPER X』 2025年6月11日(水)発売 ■初回限定盤(CD+Blu-ray) [価格] ¥8,800 (税込)[品番] PCCA-06387 [仕様] 三方背ケース / デジパック[封入特典] トレカ初回限定盤ver. 1枚封入(集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種)[CD収録内容] [Blu-ray収録内容]『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2024「MIXTURE」』2024年6月30日 TOKYO DOME CITY HALL公演 ディレクターズカットOverture -ENCORE- ■通常盤(CD only) [価格]¥3,520 (税込)[品番] PCCA-06388[封入特典](初回製造分のみ)トレカ通常盤ver. 1枚封入(集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種)[CD収録内容]初回限定盤と同内容 ▼CD予約https://lnk.to/SD_SUPERX 【ショップ別先着予約特典】・Amazon.co.jp:メガジャケ SUPER X […]

