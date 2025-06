世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。 ◆本人による歌唱アドバイス 動画 演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲(本人歌唱指導付き)」の第18回目。 今回は三山ひろし「祇園闇桜」、中西りえ「からくり歌舞伎 万華鏡」、立樹みか「漁火」、青山ひかる「光る君に」の4作を紹介する。(協力:日本クラウン) ■三山ひろし「祇園闇桜」 今年の1月にリリースした「酒灯り」に続く、今年2枚目となるシングル。短い間隔で新曲が出るのは勢いがある印だろう。前作での庶民的な町の小さな酒場の物語から一転、格調高い和の様式美を押し出したこれまでの三山にはあまりなかったタイプの楽曲に挑戦している。 タイトル通り、京都・祇園を舞台に、古都のロマンを背景に女の悲恋を歌う。風景と感情が織り混ざるような言葉を短いセンテンスの中に封じ込めた石原信一の歌詞が実に美しい。作曲はここ3年ほど連続して三山の楽曲を書いている大御所・弦哲也。弦の代表作といえば石川さゆりの「天城越え」だが、そのドラマティックな要素をほどよく援用しつつ、三山の滑らかな歌い口を意識してか、落差よりも風景が徐々に移り変わっていくように楽曲を展開させるという、実に見事な作りとなっている。琴の音に導かれ曲が始まった瞬間にこれは名曲だとわかる。三山の代表曲のひとつになると思う。 カップリングの「青春」は、馬飼野俊一の作曲による青春歌謡。「祇園闇桜」と全く違ったタイプの曲だが、こちらは三山が得意とするタイプの曲だろう。 「祇園闇桜」2025年6月4日リリースCRCN-8753 定価:¥1,500(税抜価格 ¥1,364) 【収録曲】1. 祇園闇桜作詩:石原 信一 / 作曲:弦 哲也 / 編曲:南郷 達也2. 青春作詩:前田 たかひろ / 作曲:馬飼野 俊一 / 馬飼野 俊一3. 祇園闇桜 [オリジナル・カラオケ]4. 青春[オリジナル・カラオケ]5. 祇園闇桜 [一般用カラオケ]6. 青春 [一般用カラオケ] 関連リンク◆三山ひろし オフィシャルサイト◆三山ひろし 配信リンク ■中西りえ「からくり歌舞伎 万華鏡」 “伊勢の歌姫”こと中西りえの1年ぶりの新曲。前作「津軽挽歌」では津軽の風景を切々と歌ったが、今回はそのタイトルからもわかるように、トリッキーでキャッチーな楽曲となった。 水木れいじが書いた歌詞は、江戸時代と令和を行ったり来たりしながら、主人公がいろんな役として出現する、まるでタイムトラベルをするかのような目眩く世界観で実にトリッキーだ。スマホという言葉が出て来たり、千本桜は吉野のことを指しているのだろうが、初音ミクのボカロ楽曲「千本桜」(小林幸子が『紅白』で歌ったことでも知られる)とひっかけているのは明らか。作曲は前作に引き続きとなる演歌・歌謡界随一のヒットメーカー、浜圭介。なんか「夜桜お七」っぽいなと思ったら、編曲は「夜桜お七」を担当した若草恵だった。つまり、この曲は、次の『紅白歌合戦』を狙いにいくぞとの表明だと解釈した。いいじゃないか。 カップリング曲の「この町 この駅で」では、中西が初めて作詞に挑戦。70年代のニューミュージックのような世界観の切ない楽曲。中西は演歌からポップスまで安定して歌える実力派なだけに、この振り幅の広さも余裕だ。 「からくり歌舞伎 万華鏡」2025年5月14日リリースCRCN-8745 定価:¥1,500(税抜価格 ¥1,364) 【収録曲】1. からくり歌舞伎 万華鏡作詩:水木 れいじ / […]

