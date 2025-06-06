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◆ ファン投票は6月22日（日）まで！

　日本野球機構（NPB）は6日、『マイナビオールスターゲーム2025』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　『マイナビオールスターゲーム2025』と題して開催される今年の球宴は、7月23日（水）に京セラドーム大阪で第1戦、翌24日（木）に横浜スタジアムで第2戦が開催予定。

　5月16日から始まったファン投票は6月22日（日）まで。7月1日（火）16時に最終結果が発表され、7月7日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

▼＜先発投手＞


140,663 　村上 頌樹


123,225 　山粼 伊織


85,079 　才木 浩人

▼＜中継ぎ投手＞


212,952 　大勢


143,025 　石井 大智


120,818 　清水 達也

▼＜抑え投手＞


193,092 　松山 晋也


192,468 　Ｒ．マルティネス


133,908 　岩崎 優

▼＜捕手＞


235,521 　甲斐 拓也


132,225 　坂本 誠志郎


84,551 　山本 祐大

▼＜一塁手＞


250,668 　大山 悠輔


137,402 　Ｔ．オースティン


91,097 　岡本 和真

▼＜二塁手＞


237,580 　牧 秀悟


203,295 　中野 拓夢


112,825 　吉川 尚輝

▼＜三塁手＞


348,421 　佐藤 輝明


93,469 　茂木 栄五郎


83,192 　小園 海斗

▼＜遊撃手＞


192,332 　矢野 雅哉


159,036 　木浪 聖也


65,833 　村松 開人

▼＜外野手＞


386,294 　森下 翔太


302,142 　近本 光司


178,729 　上林 誠知


160,879 　岡林 勇希


119,570 　前川 右京


117,802 　Ｓ．ファビアン

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◆ パ・リーグ中間結果

▼＜先発投手＞


161,119 　今井 達也


133,252 　宮城 大弥


98,051 　伊藤 大海

▼＜中継ぎ投手＞


148,501 　甲斐野 央


138,348 　松本 裕樹


106,619 　古田島 成龍

▼＜抑え投手＞


229,233 　田中 正義


188,027 　平良 海馬


135,652 　Ａ．マチャド

▼＜捕手＞


268,955 　若月 健矢


164,883 　田宮 裕涼


57,205 　古賀 悠斗

▼＜一塁手＞


211,162 　野村 佑希


199,296 　頓宮 裕真


83,419 　Ｎ．ソト

▼＜二塁手＞


338,600 　太田 椋


96,355 　滝澤 夏央


84,240 　牧原 大成

▼＜三塁手＞


255,166 　清宮 幸太郎


130,627 　廣岡 大志


109,349 　村林 一輝

▼＜遊撃手＞


228,589 　宗山 塁


213,667 　紅林 弘太郎


112,273 　水野 達稀

▼＜外野手＞


346,775 　万波 中正


228,453 　西川 龍馬


196,447 　渡部 聖弥


152,013 　中川 圭太


151,380 　西川 愛也


134,384 　周東 佑京

▼＜指名打者＞


308,092 　Ｆ．レイエス


156,290 　森 友哉


67,698 　中村 晃