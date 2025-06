ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル 「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の3階にあるブッフェダイニング「アーカラ」

アーカラのディナータイム限定企画として、トロピカル料理を楽しむ特別な夏のディナー「ハワイアンブッフェ」が開催されます☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」ハワイアンブッフェ

料金:

大人(13歳以上)6,000円(税・サ込)/小学生(6〜12歳)3,200円(税・サ込)/幼児(4〜5歳)2,000円(税・サ込)/3歳以下 無料特別期間:2025年8月1日(金)〜8月3日(日)は特別料金にて提供されます。大人(13歳以上)7,000円(税・サ込)/小学生(6〜12歳)3,500円(税・サ込)/幼児(4〜5歳)2,300円(税・サ込)/3歳以下 無料

開催期間:2025年6月27日(金)〜8月7日(木)

開催時間:17:30〜21:30 (最終入店21:00)

ブッフェメニュー一例:

フード:ビーフステーキ (パイナップルとトマトとアボカドの洋風ソース・和風ソース)/天婦羅(海老・ヤングコーン・バナナ・パイナップル)/お寿司(ハワイアン ぽっちゃりいなり寿司・サーモンロール・スパム握り・鮪・トラウトサーモン・海老・玉子)/ポケ丼/海老マヨネーズ マンゴー風味/マヒマヒのソテー トマトガーリック/ガーリックシュリンプ/ポークハワイアンとオニオンリング/チキンのソテー カレーココナッツソース/ガーリックピラフ(ココナッツ風味)/スモークサーモンのクリームパスタ/とうもろこしのグリルとパイナップルのロースト/3種類のソーセージのピザ/ゴーヤとスパムのピザ/海の幸のロミロミ/パイナップルサンド/アヒのカルパチョ/ハワイアンバーガー/枝豆のガーリックソテー/パイナップルとマカロニのサラダ/鶏腿肉のマリネ マンゴー風味のスイートチリソース/パイナップルのサラダ/バナナとゴルゴンゾーラのパイ包み/担々麺/パイナップルの冷製スープスイーツ:かき氷/ココナッツ&バナナパウンド/パイナップルと林檎のケーキ/ピスタチオのケーキ/ココナッツプリン パイナップル風味/チョコレートとココナッツ 2色のハウピア/柑橘系のジュレ/パイン&マンゴーケーキ/レアチーズケーキ パインのジュレ添え/マスカルポーネのフルーツグラタン/ココナッツクッキー/マンゴーのメレンゲクッキー など

会場:ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3階にある、ブッフェダイニング「アーカラ」

開放感たっぷりの空間で、賑やかな雰囲気を楽しめる、ハワイをテーマにしたレストランです。

そんな「アーカラ」にて、ディナータイム限定で「ハワイアンブッフェ」が開催されます。

ハワイの香りを感じるような色鮮やかな店内で、トロピカルな食材でリゾート気分を満喫できる特別なひとときをが楽しめる、毎年好評のディナー企画。

2025年は、パイナップル・トマト・アボカドの洋風ソース、和風ソースで味わえるジューシーなビーフステーキをはじめ、

サーモンやホタテ、エビなどのシーフードを詰め込んだ海の幸のロミロミ、

マンゴー風味のソースで味わえる海老マヨネーズ 、

バナナとパイナップルの天婦羅やポケ丼、

ハワイアン ぽっちゃりいなり寿司やガーリックシュリンプなど、ハワイの定番料理を豊富に用意されます。

中でもビーフステーキはライブキッチンにて、ゲストの注文を受けてから焼き上げるスタイルで、焼き立てならではの香ばしさとジューシーさを楽しめます。

さらに、ココナッツや南国フルーツをアクセントに取り入れたバラエティ豊かなメニューに加え、お子さんから大人まで楽しめるスイーツも充実。

ココナッツプリン、マンゴーケーキ、2色のハウピア、冷たいパイナップルスープ、かき氷など、夏にぴったりの爽やかな味わいが揃います。

家族でのレジャーの締めくくりに、カップルでの夕涼みに、テーマパークの余韻そのままに楽しめリゾート感満載のディナーブッフェです☆

ハワイの空気に包まれながら、リゾート気分でトロピカル料理を楽しむ特別な夏のディナー。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」にて2025年6月27日より開催される「ハワイアンブッフェ」の紹介でした☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

