¡Ö°Õ³°¤Ê´Ø·¸¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡×Ç¾Æâ½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¡Ä32ºÐÇÐÍ¥¡¢¸µÝ°ºä46¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Èà¤Þ¤µ¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¾×·â¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¡×
¤È¤â¤Ë¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2020Ç¯6·î¤ËÇ¾Æâ½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢¸½ºßÎÅÍÜÃæ¤Î32ºÐÇÐÍ¥¤¬¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Îà°Õ³°¤Êá2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆüÃçÎÉ¤¤¤Í¤ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤ê¡¢Ý°ºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë(26)¤Î²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¶¸¶æÆ¡£2¿Í¤È¤â¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Í¤ë¤Á¤ã¤ó¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¡ªÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡19Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿À¶¸¶¤Ï23Ç¯2·î2Æü¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ö´¶À÷¾É¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤Ç20Ç¯6·î12Æü¤ËÅÝ¤ì¡¢3²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤ÆÆü¡¹¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÅö½é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ë´õË¾¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎÅÍÜ¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£