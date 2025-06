世界中のディズニーファンに親しまれてきた「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」が、2025年7月6日(日)にリニューアルオープン。

店舗デザインやオリジナルアイテムが一新され、より特別な空間へと生まれ変わります。

ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店 リニューアル

オープン日:2025年7月6日(日)リニューアルオープン

リニューアル後のコンセプトは、「魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイト」。

ゴールドを基調としたアールデコ調の店内には、ミッキーマウスやミニーマウスなどのキャラクターが登場し、映画の劇場を訪れたかのような空間が演出されます。

店内中央のデジタル・エレベーターでは、ミッキーマウスやミニーマウスをはじめとするディズニーキャラクターが、劇場の客席やバルコニーへ向かうようなマジカルなシーンを表現。

映写室をイメージした店内後方の新エリアには、映写技師に扮したグーフィーが登場するなど、見どころも盛りだくさん。

また、リニューアルを機にキャストコスチュームも刷新!

リニューアル初日からの3日間は、ディズニーストアクラブアプリでの来店予約が必要です。

東京ディズニーリゾート店25周年記念

2000年にオープンした「ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店」は、2025年で25周年を迎えます。

これを記念し、華やかなオリジナルアートを使用したアニバーサリーコレクションを展開。

ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、チップとデールがレッドカーペットを歩く姿を描いたぬいぐるみなど、豪華なアイテムがラインナップされます。

スノードームやピンバッジ、クッキー缶、ポップコーンなど、コレクション性の高い商品やギフト向けアイテムも充実しています。

※各商品は購入制限あり(各2点まで)

ミッキーマウス

価格:3,900円(税込)

ゴールドを基調としたアールデコ調のタキシードに身を包んだミッキーマウスのぬいぐるみ。

ミニーマウス

価格:3,900円(税込)

華やかなドレス姿で登場するミニーマウスのぬいぐるみ。

リボンやドレスの細部にまでこだわった、気品あるアニバーサリースタイルです。

ドナルドダック

価格:3,900円(税込)

シックなタキシードスタイルのドナルドダック。

デイジーダック

価格:3,900円(税込)

エレガントなドレス姿のデイジーダック。

上品なカラーリングとアニバーサリーデザインが印象的なぬいぐるみです。

グーフィー

価格:3,900円(税込)

クラシックなフォーマルスタイルのグーフィー。

25周年ならではの衣装で、陽気な雰囲気をそのまま再現しています。

プルート

価格:3,900円(税込)

蝶ネクタイと帽子を着けた特別な装いのプルート。

お祝いムード満点のぬいぐるみで、ファン心をくすぐります。

チップ

価格:3,600円(税込)

小さな体にぴったりのフォーマルスタイルが魅力のチップ。

帽子にアニバーサリーロゴが入った、かわいいデザインです。

デール

価格:3,600円(税込)

ふっくらとしたフォルムに華やかな衣装が映えるデール。

チップと並べて飾りたくなる、仲良し感満載の仕上がりです。

傘(アンブレラ)

価格:3,500円(税込)

カラフルなパネルごとにキャラクターが描かれた晴雨兼用傘。

ミッキーやミニー、ドナルド、グーフィー、チップ&デールなど、豪華メンバーが勢揃い。

内側には「25th ANNIVERSARY TOKYO DISNEY RESORT STORE」のロゴもデザインされています。

ピンバッジセット

価格:9,000円(税込)

25周年限定の高級感あるピンバッジセット。

ミッキーたちが華やかな衣装で登場し、額装されているためそのまま飾ることもできます。

コレクター必見の記念アイテムです。

クッキー缶

価格:2,100円(税込)

ミッキーとミニーがレッドカーペットを歩くアートが描かれた缶入りクッキーセット。

中にはキャラクター型や星型のクッキーが入っており、見た目にも楽しめます。

お土産やプレゼントにもぴったり。

スノードーム

価格:7,000円(税込)

映画のワンシーンを思わせるような豪華なスノードーム。

ドレスアップしたミッキーとミニーが中に入っており、まわりには星形のラメが舞い落ちます。

ベースには「25th ANNIVERSARY」のロゴが入っています。

【HillValley】ポップコーン チャーム付き

価格:3,500円(税込)

ポップなイラストが入ったクリアバッグに、メープルバニラ味とストロベリー味のポップコーンが入ったセット。

アクリルチャーム付きで、バッグ単体でも使えます。

ちょっとしたギフトにもおすすめ。

特典付きのコンプリートセットを発売

コンプリートセット(限定125セット):全52アイテム+特典7種ミッキーセット(限定250セット):全7アイテム+特典3種ミニーセット(限定250セット):全6アイテム+特典3種

東京ディズニーリゾート店オープン25周年を記念したアイテム全52種類のコンプリートセットを発売。

ほかにも、ミッキーデザインのアイテムを揃えたミッキーセットと、ミニーデザインのアイテムを揃えたミニーセットを発売します。

購入特典として、店舗の外観が描かれた「3周年アート」の復刻デザインを含むポストカードをプレゼント。

※ 各セット1点までの購入制限をさせていただきます。

東京ディズニーリゾート店限定プレゼントキャンペーン

実施期間:2025年7月6日(日)〜なくなり次第終了

7月6日(日)より、税込20,000円以上の購入で「オリジナルバッグチャーム」をプレゼント。

また、来店者には先着で「オリジナルステッカー」も配布されます。

※いずれも数量限定、なくなり次第終了です。

魔法が満ちあふれた、映画のオープニング・ナイトをイメージ!

ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店は、2025年7月6日(日)リニューアルオープンです。

