黒毛和牛を贅沢に使用！JJバーガー『プレミアム黒毛和牛バーガー』

PLANTは、『国産素材』『できたて』『手作り』にこだわった、SUPERCENTER PLANT店内の直営オリジナルバーガーショップJJバーガーにて、黒毛和牛を贅沢に使用した『プレミアム黒毛和牛バーガー』を毎月第2土曜・日曜に数量限定で販売しており、6月は14日(土)・15日(日)に販売します。

JJバーガー『プレミアム黒毛和牛バーガー』

●販売期間 2025年6月14日(土)・15日(日)

●販売価格 1,000円(税込み)

当日は混雑が予想されますので、事前に注文、お支払いができるモバイルオーダーの利用がおすすめです。

希少価値の高い黒毛和牛を使用し、肉の旨みを最大限に引き出したパテと焼肉、とろ〜りチーズ、特製バンズ、こだわりのソースが織りなす極上の味わいを楽しめます。

いつもよりもちょっと『贅沢』に、お肉をがっつり味わいたい方におすすめなバーガーです。

【JJ BURGER店舗情報】

営業時間:10:00-19:00[年中無休]

取扱店舗:大玉店/黒部店/津幡店/川北店/坂井店/清水店/瑞穂店/伊賀店/

高島店/木津川店/出雲店

