経験者は少数派も、満足度は高水準約8割が「やってよかった」と回答！Art+「リップアートメイク」について調査

“理想に出会える”美容医療の専門メディア「Art+(アートプラス)」は、20〜40代の女性660人を対象に、「リップアートメイク」についての調査を実施しました。

Art+「リップアートメイク」について調査

実査委託先:サーベロイド

調査期間 :2025年5月22日

調査対象 :20〜49歳女性(有効回答数:660)

調査方法 :インターネット調査

※小数点第二位以下を四捨五入しているため、合計値が100%にならない場合もあります。

■話題の「アートメイク」、実施率は10%程度

まず、「リップアートメイク」を受けたことがあるか尋ねたところ、実施率は7.0%となりました。

一方、アートメイクの中で最も有名な「眉アートメイク」はそれより3ポイント高く、10.0%の人が経験しているという結果に。

画像1(リップ・眉アートメイクを受けたことはある?)

いずれもまだ少数派ではあるものの、20代〜40代女性のうち、リップアートメイクは約14人に1人、眉アートメイクは約10人に1人が経験しており、一定のニーズがあることがうかがえます。

■リップの満足度は高水準、約8割が「やってよかった」と回答

続いて、「リップアートメイク」を実際に受けた人に満足度を尋ねたところ、76.1%が「やって良かった」と回答しました。

画像2(リップアートメイクはやって良かった?)

実施率は7.0%と少数派ではあるものの、約8割が満足していることから、リップアートメイクの経験者は高い満足度を得ていることがわかります。

■リップアートメイクを受けた理由は?良さを感じたエピソードも紹介

リップアートメイクを受けた理由1位は「メイク時間を短縮したい」(52.2%)、2位は「すっぴんでも綺麗でいたい」(43.5%)と、日々のメイクの負担を減らしたいニーズがうかがえます。

続いて、「唇の悩みを解決したい」「プロによる綺麗なデザインにしたい」(ともに32.6%)といった声が続きました。

画像3(リップアートメイクを受けた理由は?)

また、「リップの塗り直しが面倒」「リップがマスクにつく」(いずれも23.9%)といった、“日常の煩わしさを解消したい”という声も。

さらに「リップアートメイクをして良かったこと」について具体的なエピソードを尋ねると、「ナチュラルに可愛くなれる」(23歳女性)、「寝坊してもメイクせずに大丈夫だった」(33歳女性)、「すっぴんでいられる」(37歳女性)といった声があがりました。

今回は20〜40代の女性を対象に「リップアートメイク」について調査しました。

「Art+(アートプラス)調べ」https://artplus-brow.jp/

