½÷ÀÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥Èà¶ÄÅ·áÅÄ¿¢¤¨¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Þ»¿¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö²¼¤«¤é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Î²¿»ö¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¤âÎÉ¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡Ö¿©¤Ù¤ëÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¡Á¤¯¤í¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤â¤¨¤Î¤¢¤º¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÀºî¶È»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£·î¤ÎÁêÇÏ»Ô¡ªÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¡×¤ÈÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿Éð»Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÇÏ¤Î³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÂçÇ÷ÎÏ¤Ç¤Þ¤ë¤ÇÅö»þ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡ª¤â¤¨¤¢¤ºÊÆ2025¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤â¤·¤¿¤è¡¡½©¤Î¼ý³Ï¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡ª¡×ÇÀºî¶ÈÃå¤Ç¡¢É¨¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÅ¥¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÅÄ¿¢¤¨¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¥¤¥Í¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£Ç¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÊÆ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö²¼¤«¤é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Î²¿»ö¡×¡Ö¿©¤Ù¤ëÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¡Á¤¯¤í¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Í¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¤âÎÉ¤¤¤±¤É¥Ý¥Ë¡¼¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤¢¤º¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£