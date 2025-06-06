Astemo¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¾åºäÎÜ»Ò¤¬º¸¤Ò¤¶´ØÀá¤ò¼ê½Ñ¤Ø¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡5Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎAstemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾åºäÎÜ»Ò¡Ê25¡Ë¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤Èº¸¤Ò¤¶´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆüÄø¤ä¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤»þ´ü¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Áー¥à¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023ー24¥·ー¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¤âº¸¤Ò¤¶¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë½¼¤Æ¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥³ー¥È¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾åºä¡£¤·¤«¤·2024ー25¥·ー¥º¥ó¤Ï¥³ー¥È¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Á´»î¹ç½Ð¾ì¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥êー¥°ÄÌ»»31»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·155ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¾åºä¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½½Ê¬¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤·¡¢ºÆ¤Ó¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾åºä¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡