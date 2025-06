ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」をテーマにしたスペシャルカフェ「スティッチ」OH MY CAFEが、東京と名古屋に期間限定で登場!

夏らしい世界観の中で、フォトジェニックなオリジナルメニューや、ここでしか手に入らない限定グッズがラインナップされています。

『リロ&スティッチ』の魅力をたっぷり詰め込んだ空間で、かわいくて楽しいカフェタイムを満喫できます☆

東京・名古屋「スティッチ」OH MY CAFE

ディズニー・アニメーション映画『リロ&スティッチ』の実写映画公開を記念して、キャラクター「スティッチ」のスペシャルカフェ「スティッチ」OH MY CAFEが登場。

“夏を楽しむスティッチ”をコンセプトにしたカフェが、東京と愛知で期間限定オープンします。

フォトジェニックなメニューや、ヘルシーで体にやさしいフード、ここでしか手に入らないオリジナルグッズなど、スティッチの魅力を詰め込んだ空間に注目です。

開催期間・会場

東京・新宿:BOX cafe&space ルミネエスト新宿店(2025年6月20日〜7月27日)

愛知・名古屋:BOX cafe&space グローバルゲート2号店(2025年7月10日〜8月3日)

※カフェ公式サイトで6月6日12:00から予約受付開始(18:00〜)

予約金:770円(税込)/1申込4席まで

事前予約特典&SNSキャンペーン

事前予約+カフェ利用で「オリジナルうちわ(全3種)」をランダムで1枚プレゼント。

「#OHMYCAFE」「#スティッチ」のタグ付き投稿で「オリジナルコレクションカード(全4種)」をランダムで1枚プレゼント(先着)。

メニュー

「スティッチ」OH MY CAFEでは、ディズニーの栄養ガイドラインに基づいた「ディズニー・チェック」メニューを提供。

低糖質・塩分控えめなど、体にやさしい食事をスティッチの世界観の中で楽しめます。

ハワイアンポキプレート

価格:1,990円(税込)

スティッチとスクランプをイメージした、野菜やサーモンを使った彩り豊かなワンプレート。

ヘルシー志向な方にもおすすめの栄養バランスの取れたメニューです。

ハワイアンパンケーキ

価格:1,890円(税込)

ブルーベリーヨーグルトソースにフルーツを添えた、見た目もかわいい爽やかなパンケーキ。

スティッチをモチーフにしたプレートで提供されます。

波乗りシェイブアイス

価格:1,590円(税込)

ブルーハワイ風味のゼリーやフルーツが彩るスイーツ。

夏らしい涼しげなビジュアルと味わいが魅力です。

<リロ>クランベリー&アップルジュース

価格:990円(税込)

リロをイメージしたクランベリーとアップルのミックスジュース。

赤系のフルーツカラーが夏にぴったりで、さっぱりとした味わいです。

※チャーム付きマドラーが添えられます(持ち帰り不可)

<スティッチ>ブルーレモネード

価格:990円(税込)

スティッチをイメージしたブルーカラーのレモネード。

爽やかな酸味と見た目のインパクトが魅力の一杯です。

※チャーム付きマドラーが添えられます(持ち帰り不可)

<スクランプ>メロンミルク

価格:990円(税込)

スクランプをイメージした優しい甘さのメロン風味ミルク。

淡いグリーンの色合いがかわいらしく、飲みやすいテイストです。

※チャーム付きマドラーが添えられます(持ち帰り不可)

<エンジェル>ピーチソーダ

価格:990円(税込)

エンジェルをイメージしたピンク色のピーチソーダ。

フルーティーな香りと見た目のかわいさが特長です。

※チャーム付きマドラーが添えられます(持ち帰り不可)

<ルーベン>パイン&オレンジジュース

価格:990円(税込)

ルーベンをイメージしたパインとオレンジのジュース。

甘酸っぱい南国風の味わいで、トロピカルな気分を楽しめます。

※チャーム付きマドラーが添えられます(持ち帰り不可)

アイスティー

価格:690円(税込)

オリジナルボトルで提供するデカフェのアイスティー。

※オリジナルボトルは追加料金でご購入いただけます。

ホットコーヒー

価格:690円(税込)

香り高くしっかりとした味わいのホットコーヒー。

落ち着いたカフェタイムにぴったりの定番メニューです。

※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。

ホットティー

価格:690円(税込)

すっきりとした後味が楽しめるホットティー。

フードやスイーツとの相性も抜群です。

※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。

ホットミルク

価格:690円(税込)

まろやかでやさしい味わいのホットミルク。

ほっとひと息つきたい時におすすめの一杯です。

※オリジナルマグカップは追加料金でご購入いただけます。

スーベニア

オリジナルマグカップ

価格:2,200円(税込)※対象ホットドリンクとのセット限定販売

※対象メニュー:ホットコーヒー/ホットティー/ホットミルク ※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

スティッチデザインが施されたオリジナルマグカップ。

ホットドリンクを注文すると追加で購入することができ、見た目も記念にも残るアイテムです。

オリジナルスクエアボトル

価格:1,650円(税込)※アイスティーとのセット限定販売

カフェ限定デザインのスクエア型ドリンクボトル。夏らしい爽やかなビジュアルで、おうちや外出先でも活躍してくれます。

アクリルスタンドコースター(ランダム5種)

価格:1,100円(税込)※ドリンク1品注文につき5点まで購入可能

対象メニュー:<リロ>クランベリー&アップルジュース/<スティッチ>ブルーレモネード/<スクランプ>メロンミルク/<エンジェル>ピーチソーダ/<ルーベン>パイン&オレンジジュース/アイ

キャラクターがデザインされたアクリル製コースター。

ドリンクの下に敷いても、スタンドにして飾っても楽しめる2WAY仕様です。

グッズ

アクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

ランダム7種展開のかわいいアクリルキーホルダー。

カフェの思い出にぴったりなコンパクトサイズ。

ステッカー

価格:605円(税込)

ランダム10種のステッカー。

手帳やスマホケースのデコレーションにもおすすめです。

ビッグ缶バッジ

価格:880円(税込)

存在感のあるビッグサイズの缶バッジ。

ランダム7種です。

巾着

価格:1,430円(税込)

スティッチデザインの巾着袋。

小物収納やギフト包装に便利なアイテム。

エコバッグ

価格:2,750円(税込)

ショッピングに便利な折りたたみ式エコバッグ。スティッチのイラスト入り。

カードホルダー

価格:1,650円(税込)

コレクションカードを収納できるファイル。

ミニタオル

価格:1,430円(税込)

外出時に便利なミニサイズのタオル。

スティッチのかわいさを手元でも感じられるアイテムです。

スティッチの陽気でかわいい世界観に包まれた「スティッチ」OH MY CAFE。

ここでしか味わえないメニューや、特別なグッズがそろった限定カフェは、ファン必見の内容です。

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “夏を楽しむスティッチ”のスペシャルカフェ!東京・名古屋「スティッチ」OH MY CAFE appeared first on Dtimes.