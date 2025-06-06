¡Ö¥ì¥¢¤Ê»Ñ¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×Î¾¿Æ¤ÏÂç¸æ½ê²Î¼ê¡Äà¿·º§á¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¡Ö»°ÂåÌÜ¡×¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ê´Ø·¸ÀÁÇÅ¨¡×
É×ÉØ¤ò¸ò¤¨¤¿¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¹ë²Ú¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡ºòÇ¯¤Î·ëº§È¯É½¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡Ä¡£¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿É×ÉØ¤ÎàÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÊÒ¼ê¤ÇÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»³ËÜÉñ¹á¤È¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMY FIRST STORY¡×¤ÎHiro¡£
¡¡2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡×¤Î»³²¼·òÆóÏº¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥«&hiro¤¯¤óLIVE¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤½¤·¤Æ·ëº§1¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢2¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ä½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥¢¤Ê»Ñ¸«¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯ÃçÎÉ¤·¤Ê´Ø·¸ÀÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤Û¤Ã¤³¤ê¡Á¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤Èhiro¤âÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¤³¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È·ã¥¢¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Hiro¤ÎÉã¤Ï±é²Î²Î¼ê¤Î¿¹¿Ê°ì¤Ç¡¢Êì¤Ï¸µ²Î¼ê¤Î¿¹¾»»Ò¤µ¤ó¡£·»¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTaka¤ò»ý¤Á¡¢²ÚÎï¤Ê¤ëà·ÝÇ½°ì²Èá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£