

「イナズマロック フェス 2025」

滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、毎秋に琵琶湖岸で開催する、滋賀県下最大の大型野外ライブイベント「イナズマロック フェス 2025」の、雷神ステージ第１弾出演アーティストが発表された。

2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩として定着しているこのイベントは、今年で17年目を迎え、9月20日(土)、21日(日)の二日間、おなじみの滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。

なお、今年初めて開催地である滋賀県と、滋賀県草津市のふるさと納税返礼品としてイナズマロック フェスの入場チケットが提供される。 ＜[LIVE AREA / 雷神STAGE] 第1弾出演アーティスト＞ (50音順)▼9月20日(土)西川貴教NovelbrightFear, and Loathing in Las VegasももいろクローバーZ ▼9月21日(日)T.M.Revolution虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会［大西亜玖璃(上原歩夢役),相良茉優(中須かすみ役),前田佳織里(桜坂しずく役),久保田未夢(朝香果林役),村上奈津実(宮下愛役)］