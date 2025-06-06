¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÈÅÐÈþ»Ò¡É¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢ÎÞ¤Î¶«¤Ó¤Ë¾Î»¿Â³¡¹¡Ö×ÖÅÙÌµ¤·¤ÎÊì¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¡×
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè10½µ¡ÖÀ¸¤¤í¡×¡ÊÂè50²ó¡Ë¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½ÐÀ¬¤¹¤ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¡¢Êì¡¦ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö×ÖÅÙÌµ¤·¤ÎÊì¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ûÊ¼¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë
¡¡½ÐÀ¬¤ò¹µ¤¨¤¿¿ó¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹âÃÎ¤ÎÄ®¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤ÎË·¼çÆ¬¤ò¸«¤ÆÁ´¤Æ¤ò¸ç¤Ã¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½ÐÀ¬¤ÎÆü¡£Ä«ÅÄ²È¤ÎÌÌ¡¹¤ä¹ñËÉÉØ¿Í²ñ¡¢¤µ¤é¤ËÄ®¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢·ÉÎé¤¹¤ë¿ó¤òÁ°¤Ë¡ÖËüºÐ¡ª¡×¤È¾§ÏÂ¤¹¤ë¡£Ä®¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬¿ó¤ò·ãÎå¤¹¤ëÃæ¡¢´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¤Î°ä±Æ¤òÊú¤¨¤¿ÇìÊì¡¦ÀéÂå»Ò¡Ê¸ÍÅÄºÚÊæ¡Ë¤Ï°Å¤¤É½¾ð¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀéÂå»Ò¤ò¸«¤¿¹ñËÉÉØ¿Í²ñ¤ÎÌ±¹¾¡ÊÃÓÄÅ¾Í»Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤ó¤É¡Ä¡×¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿ó¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÂ¥¤¹¡£ÀéÂå»Ò¤¬ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¿ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¦Å¹³¹¤Î±ü¤«¤é¡Ö¿ó¡ª¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¿ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢·³¿Í¤ÈºÆº§¤·¤¿Êì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈþ»Ò¤Ï¡Ö»à¤ó¤À¤é¥À¥á¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢º£¤Ë¤âµã¤½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¿ó¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¡©¡¡ÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡Æ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡£ÈÜ¶±¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¡¡²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡ª¡¡À¸¤¤Æ¡ÄÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬Êòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Ì±¹¾¤¬ÅÐÈþ»Ò¤òÈãÈ½¡£¤·¤«¤·ÅÐÈþ»Ò¤¬¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿ó¤Ë¡Ö»à¤ó¤À¤é¥À¥á¤è¡£À¸¤¤ë¤Î¤è¡ª¡×¤È½Å¤Í¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÅÐÈþ»Ò¡ª¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö×ÖÅÙÌµ¤·¤ÎÊì¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶õµ¤ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤ÏÅÐÈþ»Ò¥Þ¥Þ¤À¤±¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¡£¿ó¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¡¢ÅÐÈþ»Ò¤â´®¤¨¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¤ï¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¿Ê¤Þ¤ó¡×¡ÖÄ«¤«¤é¹æµã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ûÊ¼¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë
¡¡½ÐÀ¬¤ò¹µ¤¨¤¿¿ó¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹âÃÎ¤ÎÄ®¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤ÎË·¼çÆ¬¤ò¸«¤ÆÁ´¤Æ¤ò¸ç¤Ã¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀéÂå»Ò¤ò¸«¤¿¹ñËÉÉØ¿Í²ñ¤ÎÌ±¹¾¡ÊÃÓÄÅ¾Í»Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤ó¤É¡Ä¡×¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿ó¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÂ¥¤¹¡£ÀéÂå»Ò¤¬ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¿ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¦Å¹³¹¤Î±ü¤«¤é¡Ö¿ó¡ª¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¿ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢·³¿Í¤ÈºÆº§¤·¤¿Êì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈþ»Ò¤Ï¡Ö»à¤ó¤À¤é¥À¥á¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢º£¤Ë¤âµã¤½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¿ó¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¡©¡¡ÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡Æ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡£ÈÜ¶±¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡ª¡¡²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡ª¡¡À¸¤¤Æ¡ÄÀ¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬Êòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Ì±¹¾¤¬ÅÐÈþ»Ò¤òÈãÈ½¡£¤·¤«¤·ÅÐÈþ»Ò¤¬¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿ó¤Ë¡Ö»à¤ó¤À¤é¥À¥á¤è¡£À¸¤¤ë¤Î¤è¡ª¡×¤È½Å¤Í¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÅÐÈþ»Ò¡ª¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö×ÖÅÙÌµ¤·¤ÎÊì¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶õµ¤ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤ÏÅÐÈþ»Ò¥Þ¥Þ¤À¤±¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³½Ð¡£¿ó¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤òÎ®¤·¡¢ÅÐÈþ»Ò¤â´®¤¨¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¤ï¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¿Ê¤Þ¤ó¡×¡ÖÄ«¤«¤é¹æµã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£