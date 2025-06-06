¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦°Ý¿·¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ø¡ÖÍ¾¾ê¤ÎÉÂ¾²ºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¡¡¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¤ËÌÀµ¤Ø
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤±¤µ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÂ¾²¤Îºï¸º¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦°Ý¿·¤Î3ÅÞ¤Î¼ÂÌ³¼Ô¤Ï¤±¤µ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÍ¾¾ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ¾²¤Îºï¸º¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢½ðÌ¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤è¤½11Ëü¾²¤òºï¸º¤¹¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤ò1Ãû±ßºï¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÅÄÂ¼¸µ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã
¡ÖÃÏ°è¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾õÅù¡¹¤ò¤ªÊ¹¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Â¿Ê¬É¬Í×¤ÊÉÂ¾²¡¢ºï¸º¤¬²ÄÇ½¤ÊÉÂ¾²¿ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ÎÉÂ¾²¿ô¤òºï¸º¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡´äÃ«´´»öÄ¹
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï11Ëü¾²¤Ç¤¹¤Í¡¢Ëþ³Û²óÅú¤Ê·Á¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¹ç°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢Âç¤¤ÊÂç¤¤Ê°ìÊâ¡¢²è´üÅª¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬Íè½µ¤Ë¤â·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Î·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ë¤âÌÀµ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£