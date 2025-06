子供たち同士で外食を楽しむ！もつ鍋一藤・博多もつ鍋いちたか「一藤こどもの日」

もつ鍋一藤・博多もつ鍋いちたかは2023年に始動した、『一藤いちたかキッズプロジェクト』の1つ、「一藤こどもの日」を2025年も開催。

開催日時 : 2025年6月15日(日) 15:00〜15:30 入店受付/16:50 終了

会場 : もつ鍋一藤 天神西通り店/博多店/博多もつ鍋いちたか 博多駅前通り店

参加費 : 子供 無料(酢もつ、もつ鍋、ご飯、ちゃんぽん、デザートの特別コース)

大人 5,000円飲み放題付きコース

お申込み : メール/ honbu@willinghands.co.jp

お電話/ 092-982-4305(10:00〜17:00/担当:合谷)

主催 : Willinghands/いちたか

もつ鍋一藤・博多もつ鍋いちたかの取締役 合谷 賢太は、2023年に始動した、『一藤いちたかキッズプロジェクト』の1つ、「一藤こどもの日」を2025年も開催します。

きっかけは、お店が1年に1度こどもで満席になる日があったらいいね、、、そんな思いから始まったこの取り組み。

もつ鍋一藤が、中学生以下の子供たちを対象に、福岡の食文化に触れる機会、観光産業であるもつ鍋を体験する機会、子供たち同士で外食を楽しむ機会を無料提供します!

【会場店舗概要】

店舗名 : もつ鍋 一藤【天神西通り店・別邸店】

所在地 : 福岡市中央区大名2-6-4 プラスゲート天神ビル2F、3F

アクセス: 西鉄福岡(天神)南口より徒歩5分

営業時間: 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

店舗名 : もつ鍋 一藤【博多店】

所在地 : 福岡市博多区博多駅前2-4-16

アクセス: 博多駅 博多口より徒歩3分

営業時間: 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

店舗名 : 博多もつ鍋 いちたか【博多駅前通り店】

所在地 : 福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル2階

アクセス: 博多駅 博多口より徒歩10分/櫛田神社前駅(2番)より徒歩1分

営業時間: 日〜木 17:00〜23:00

金、土、三連休中日 17:00〜23:30

