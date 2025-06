赤ちゃんのケアや育児サポート！きらり保育園グループ「きらり小児訪問看護ステーション」

天体が運営するきらり保育園グループは、2025年4月より仙台市にて「きらり小児訪問看護ステーション」を開設しました。

きらり保育園グループ「きらり小児訪問看護ステーション」

所在地 : 仙台市宮城野区宮千代3-6-7

電話番号 : 0220-23-7662

営業時間 : 8:30〜17:30

訪問可能エリア: 仙台市中心

保育園勤務の看護師だからわかる、お子さまの気持ちをくみ取った丁寧な訪問看護を提供します。

宮城県内4園・大阪府箕面市1園の保育園を運営するきらり保育園グループでは、小児在宅医療の急速なニーズの高まりや保護者の皆様からの要望を受け、今回、小児訪問看護事業を開始することとなりました。

このサービスでは、医療的なケアはもちろんのこと、育児に関するご相談、産後うつへの対応など、幅広いサポートを提供します。

【サービス利用について】

ステップ(1) 医師の指示書をもとに連絡

ステップ(2) 重要事項説明、契約

ステップ(3) 実際の訪問(継続訪問)

