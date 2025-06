シャープが採用！LegalOn Technologies「LegalOn Cloud」

LegalOn Technologiesは、シャープに、法務業務全体を包括的に支援するAI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を導入。

LegalOn Technologiesは、シャープに、法務業務全体を包括的に支援するAI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を導入します。

「LegalOn Cloud」導入背景・選定理由について

(1) 導入背景・理由

グローバル市場での競争環境においては、経営課題として法務機能の拡充が求められ、契約、コンプライアンス、紛争対応、不祥事対応など、幅広い分野への対応が必要となりますが、人的リソースの確保には限界があります。

そこで、AIを含むテクノロジーが得意とする分野では、積極的にサービスの導入を進めており、今般、AIによる迅速かつ網羅的な契約リスクチェックや高い検索性を活かしたナレッジマネジメントにより、大幅な業務効率化が期待できる「LegalOn Cloud」を採用することとしました。

(2) 今後期待すること

リーガルテックはまだまだ発展途上であり、今後も大きな展開の可能性があります。

次々と新機能をリリースされるLegalOn Technologies社の高い開発力に期待しています。

企業法務の課題解決にともに取り組むことにより、企業法務の仕事のやり方を大きく変え、ひいては日本社会の課題解決ともに成し遂げます。

■AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」について

これまでのリーガルテックとは異なる、企業法務のための全く新しいAIテクノロジープラットフォームです。

「LegalOn Cloud」のお客様は、マターマネジメント体制、コントラクトマネジメント体制、契約審査体制、Contract Lifecycle Management(CLM)体制、法令調査体制、法律事務所作成の法律文書の書式の利用体制、等のさまざまな体制を、お客様の需要に応じて同一プラットフォーム上で自在に構築することが可能です。

同時に、「LegalOn Cloud」上で業務を行うことで、自然とナレッジが蓄積され、AIが自動で整理。

欲しい情報を欲しい時にAIがレコメンドする、これまでにない次世代のナレッジマネジメントを実現します。

「LegalOn Cloud」はまったく新しい法務業務の執務環境を提供します。

