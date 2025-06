テーブルに向かい合ったどちら側からも注文操作をすることが可能に！トランジット「e-menu Wide 29inch」

トランジットは、メニューシステムとアプリケーションを連動させたオーダーシステム「e-menu」より、高性能・大画面の横長タッチパネルシステム「e-menu Wide 29inch」を2025年5月24日販売開始しました。

トランジット「e-menu Wide 29inch」

【サイズ】

パネルサイズ:29inch

解像度 :1920×540(32:9)

外形寸法 :713(H)×215.8(V)mm

トランジットは、メニューシステムとアプリケーションを連動させたオーダーシステム「e-menu」より、高性能・大画面の横長タッチパネルシステム「e-menu Wide 29inch」を2025年5月24日販売開始。

「e-menu Wide 29inch」は回転寿司店や焼肉店などのファミリー層向けの飲食店をターゲットとしています。

注文をする操作ボタンを左右に配置することにより、テーブルに向かい合ったどちら側からも注文操作をすることが可能になり利便性の向上をはかりました。

また画面上の商品部分は自動的にスクロールすることも可能で、エンタメ感の演出も合わせもっているタッチパネルシステムとなっています。

【デザインについて】

商品選択画面のデザインはフルカスタマイズ可能なので今お使いのメニューブックを再現することもできます。

さらにトッピング選択やレコメンド表示の機能も充実しており、注文業務の効率化にコミットします。

【キッチンプリンタの出力内容について】

商品に紐づくトッピングやセット品を分かりやすく出力することが可能なので、各食券の組み合わせを店員が聞きに行くという手間を省くことができます。

複数台のプリンタを設置しフード・ドリンク等の出し分けも可能です。

【導入事例】

肉の王者と呼ぶにふさわしい名店「焼肉せいざえもんグループ」の「焼肉しょうざえもん二宮店」に初導入されました。

広い店内でファミリー層が多く、大きなテーブル席に小さなタッチパネルを中央に配置すると注文操作がしづらいとのことからタッチパネルを探していたとのことで導入となりました。

焼肉しょうざえもん二宮店

神奈川県中郡二宮町百合が丘1-12-3

e-menu Wide 設置画像

注文方法画像

