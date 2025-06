直感的で操作しやすい画面設計にリニューアル！ステラス「中途採用管理システム JobSuite CAREER」

ステラスが提供する「中途採用管理システム JobSuite CAREER(ジョブスイート キャリア)」は、利用企業からのフィードバックをもとに、UIデザインとサービスサイトを大幅にリニューアルしました。

直感的で操作しやすい画面設計となり、採用活動の効率化およびユーザー満足度の向上を目指す。

【主なリニューアル内容】

今回のUI(ユーザーインターフェース)リニューアルでは、デザイン面の刷新に加え、一部機能のアップデートも実施しました。

【リニューアルの詳細】

・全体的な視認性および操作性の向上

・採用実務担当者が日々の業務を把握しやすい、新ダッシュボードの新設

・検索機能の強化による業務効率化

さらに、JobSuite CAREERの機能やよくある質問を掲載しているサービスサイトも併せてリニューアルしました。

より具体的な操作イメージを持っていただけるよう、デモ画面も掲載しています。

【中途採用管理システム「JobSuite CAREER」について】

JobSuite CAREER(ジョブスイート キャリア)は、採用実務への深いこだわりのもと、これまでに累計1,000社以上の企業様と共に開発してきた、**高機能かつ安心な採用管理システム(ATS)**です。

◎ 誰でも使いやすいシンプルなUI

・シンプルさと高機能性の両立を実現

・複雑な設定は不要で、すぐに使い始められる設計

・人事担当者だけでなく選考官にも配慮されたUIで、社内展開もスムーズ

◎ 豊富な「つながり」

・エージェント会社2,400社・10,000名以上が利用中

・80媒体以上の求人サイトとの自動連携実績あり

・HR関連サービスとの連携も多数

◎ 安心のサポート体制

・「電話」「メール」「対面」による無償サポート

・充実のヘルプコンテンツも用意

・15年以上のノウハウを活かした、多様な運用提案が可能

パッケージ提供にとどまらず、個別ニーズに応えるカスタマイズにも対応。

17年にわたるシステム提供の経験を活かし、ユーザー企業様のフィードバックを積極的に製品開発へ反映。

