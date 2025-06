速攻回復マニュアル！「現代バテ」谷口英喜著

評言社では、現代社会で急増している「バテ」をテーマとした専門図書を出版する。

「現代バテ」谷口英喜著

この書は、専門医である著者(谷口英喜医師)の医学的アプローチにより、自分で「バテを克服してしまおうじゃないか!」というコンセプトの本である。

この書では、現代社会に見られる代表的なバテを例に(10パターン)、これらを「現代バテ」として原因を明らかにし、とっておきの処方箋を提供。

本を読み終えたあとには、バテの正体を知り、体調不良が気のせいではなく、カラダが悲鳴を上げていたこと、その解決策はやっぱり医学的アプローチによるべきであることがわかる。

また、即効回復のためのエクササイズやツボなども紹介。

セルフメディケーションの具体的なテキストとしても活用でき、家庭やオフィスに置いて便利に使える1冊です。

