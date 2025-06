9人組グループ・Snow Manが出演する、6日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』(後7:00)は、2時間SPで人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を送る。誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。今回はアイドル映画『君がトクベツ』チーム、“9人ダンス”リベンジチームが、Snow Manと三つどもえ対決を繰り広げる。

映画『君がトクベツ』チームは畑芽育、大橋和也(なにわ男子)、矢吹奈子、山中柔太朗(M!LK)、NAOYA(MAZZEL)が参戦。そして4月に開催された「9人ダンス日本一決定戦」で惜しくもSnow Manに敗れた板野友美、佐藤晴美、中務裕太(GENERATIONS)、本田真凜、宮近海斗(Travis Japan)は“9人ダンス”リベンジチームを結成し、Snow Manへのリベンジに挑む。今回も完コピ超えのダンスが続出。話題のHANA「Drop」では、ラウール vs 宮近 vs NAOYAがバチバチダンスで対決。EXILEの名曲バラード「Lovers Again」では深澤辰哉 vs 佐藤がしっとりダンスを披露。SNSで大バズりのCANDY TUNE「倍倍FIGHT!」では、渡辺翔太 vs 本田 vs 矢吹のかわいさ満点の対決に。さらに、ご本人コラボでは子どもたちのカリスマ・しなこが初登場。“歯ラ歯ラ”ダンスで目黒蓮、ラウールとご本人コラボが実現。キレッキレのダンスにスタジオは大盛り上がり。果たして、優勝を手にするのはどのチームなのか。