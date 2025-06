地球の資源を未来へつなぎ、世界が驚く素材を生み出す！JFEケミカル「ありたい未来に本気で挑むプロジェクト2035」

JFEケミカルは、今回、第8次中期経営計画とあわせて、今から10年後の2035年に向けた長期ビジョン「ありたい未来に本気で挑むプロジェクト2035(略称:ありプロVision 2035)」を定めました。

JFEケミカル「ありたい未来に本気で挑むプロジェクト2035」

また、「ありプロVision 2035」に基づいた、具体的な目標となる事業戦略についても同時に定めました。

事業戦略について

・収益拡大 …2035年度に経常利益100億円を安定的に稼ぐ体制に

・機能分担 …安全安定操業、効率性/迅速性/正確性の追求

・守りと攻め …各事業分野の採算性向上、外部原料活用による収益機会の最大化

・挑戦する文化…新規分野、海外事業化への挑戦

同社は、昨年5月、中堅・若手社員からなる全社・部門横断のプロジェクト「ありたい未来を本気で描くプロジェクト」を立ち上げ、10年後の2035年をターゲットにした将来ビジョンの検討を進めてまいりました。

メンバーが作詞作曲したプロジェクトのテーマソングが、日本経済新聞社主催の「NIKKEI社歌コンテスト2025」にて見事6位に入賞するなど、社内でもかなり力のこもったプロジェクトとなります。

今回、「ありプロVision 2035」および事業戦略の策定をもって、従来のプロジェクトは「ありたい未来に本気で挑むプロジェクト2035」へとその名を変え、全社員が参加する大きなプロジェクトとなります。

今後、社長を含む全社員が、「ありプロVision 2035」達成のための個人のコミットメントとして「Myプロジェクト」を策定していきます。

一人ひとりの社員が主体性をもって「Myプロジェクト」のゴールを目指すことによって、会社としてのありたい未来に向けて、また追い越せるほどに成長していきたいと考えています。

同社は今後も、地球がくれた資源の力を無駄なく引き出し、ユニークな技術力を持って社会に貢献するために、「ありたい姿」を見据え目指すべき未来に向かって邁進していきます。

<長期ビジョン>

正式名称 :ありたい未来に本気で挑むプロジェクト2035

略称 :ありプロVision 2035

Visionステートメント:TEAM CHEMISTRYで、地球の資源を未来へつなぎ、世界が驚く素材を生み出す

※石炭化学を象徴する五員環をモチーフに、不規則に絡み合う複数の線でシンボルをデザインしました。

5つのCと全従業員の融合や化学反応が、Vision実現の原動力となる、という意味が込められています。

ポスター(掲示イメージ)

「NIKKEI社歌コンテスト2025」決勝大会の様子

