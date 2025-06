「内なる問い」と「願い」に焦点を当てた、よりパーソナルで深い探究を実現！教育と探求社「探究学習プログラム　クエストエデュケーション」

教育と探求社は、2025年度より探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の最新版を提供開始します。

教育と探求社は、2025年度より探究学習プログラム「クエストエデュケーション」の最新版を提供開始。

2024年度は全国41都道府県・500校以上で約11万1千人の生徒が参加した本プログラム。

2025年度はさらに学びを深化させるべく、新たに「マイクエスチョン・アドバンス」および「マイパーパス」を加え、全14プログラム体制で展開していきます。

■変化の時代に、「自分らしく、生きる力」を育む探究学習で、未来をともに創る

社会や働き方、価値観がめまぐるしく変化する現代において、10代から「課題解決力」や「自己理解力」「創造力」を育むことが求められています。

「クエストエデュケーション」は、生徒自らが問いを立て、仲間と対話しながら深く学ぶことで、日常の授業を“探究の場”へと変革し、生徒一人ひとりの意欲と成長を引き出します。

2025年度は、既存の「企業探究コース」「進路探究コース」「社会課題探究コース」などに加えて、内省と自己探究を深める新プログラムを追加し、生徒の可能性をより多角的に広げていきます。

■問いと願いを軸に、より深い個人探究へ――「マイクエスチョン・アドバンス」「マイパーパス」

2025年度から新たに加わる2つのプログラムは、生徒一人ひとりの「内なる問い」と「願い」に焦点を当てた、よりパーソナルで深い探究を実現します。

■2025年度版「クエストエデュケーション」プログラム構成(予定)

・問い探究コース :「マイクエスチョン」「マイクエスチョン・アドバンス」

・企業探究コース :「コーポレートアクセス」

・起業家コース :「スモールスタート」

・進路探究コース :「インターン」「ロールモデル」「マイストーリー」

「ザ・ビジョン」「マイパーパス・ファースト」

「マイパーパス」「マイパーパス・アドバンス」

・社会課題探究コース:「ソーシャルチェンジ」

「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」

「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ1st」

全国の学校・教育機関と連携しながら、「学びの革新」を実現していきます。

