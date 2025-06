【三鷹楽器究極のSTキット】(東京都小金井市 サラリーマンとと 55歳) 597の再投稿です。補足させて頂きます。 20年前、キットを組み立て、塗装しました。プラモ用エアブラシにて、海外通販で購入したばかりの、染料+ニトロセルロースラッカーで塗りたてのオレンジバースト色からはラッカーシンナー臭が漂っていました。 が、バースト赤がすっかり褪色して今ではヘッドとマッチングのタダの薄茶色の地味ギターになってしまいました。ベッコウ風のピックカードも若干色が薄くなり、クリームの樹脂パーツは手垢で黒ずみ墨入れした様に色がおちません。 ボディーはコンターをセクシーに強調し過ぎ、ピックガート下はくり抜きました。使用したDIYや家具工作用に入手したトリマーという電動工具はは、どっちに進むか予想不能の爆音凶器で、ガイドテンプレを作るのに20時間、練習に2週間、精神集中に20分、くり抜き作業は2分でした…凄い木屑とホコリが舞いました。茶色は導電塗料で見事にハイ落ちしてますが、シングルピックアップのキンキンが落ち着いて使い易くなったと勝手に好解釈しています。 ネックは平らなのが苦手なので、ラジアスの小さなジャパンジャンクを流用、ペグは段付きマグナムロックでケースに入れても余りチューニングが狂わないです。E.C焦げはタバコ吸わないので、実家の仏壇線香を借用しました。 配線はベルデン、ハンダはケスターですが、残念ながら何もご利益感じません。 回路はトーンブレンダーです。ピックアップは以前ディマジオのHS-3をタップして積載していたのですが、出汁無し具無し味噌汁みたいな無個性の音がどうにも好みで無く、タップしても音量とノイズしか変わらないので、今はヴァンザンドのロックというのを載せています。9Pミニスイッチはシングルハムをタップしていた時のレガシーで、一時キルスイッチにしていましたが、それも使い出が無く、今ではタダのメクラ蓋です。 もうトライ&エラーは必要無いと思って落ち着き、吊るしのギターに全く興味が湧かないので、新たにギターを増やそうというムラムラは全く起こりません。ムラムラ起きても店で試し弾き、ピックを買うか自作します。 高いギターにトリマー攻撃する度胸も、リセールバリュー捨てる金懐深さも無いし、またエントリーグレードという頂き女子ギターちゃんに一から高級パーツを貢ぎ、心中する甲斐性もないので、このDIYギタ活に飽きたらまた色でも塗り替えます。 リペイントは風で吊した材が風でブラブラするし、冬にはラッカー乾かなくて、夏はシンナー臭に蚊が寄って来るし、粉まみれ汗だくになるしお勧めは全く出来ませんが。マゾヒマな方は是非心中覚悟でお試しあれ! 隣は1415のゾウさんです。長文失礼いたしました。 ◆ ◆ ◆ 凄いな、ここまで退色って進むのか。色が落ちてしまうなんてどう考えても欠陥だろうに、これがギターとなったら「かっこよ」「ステキ」ってなるんだから、人の価値観っていい加減ですね。それにしても20年の歳月は「いい音します」オーラを思い切り熟成したようで、こいつ1本あれば他はもう要らない感が漂っています。ピックガード下のザグリが大胆すぎて二度見しました。いわゆるお弁当箱と言うのは形(もサイズも)がお弁当箱みたいだからそう言われるのだと思いますが、こんな弁当箱は見たことない。北海道ですね。シンナー臭に蚊が寄ってくるのは知りませんでした。二酸化炭素よりシンナーのほうが好きなら、そっちにおびき寄せちゃうという蚊避けテクニックはどうかな。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

