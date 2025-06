北海道観光機構は、北海道内を楽しく巡ってもらうため、北海道を旅して楽しむ北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」を運営しています。

2025年6月3日(火)より「初夏の道北エリアを満喫キャンペーン」を開始しました。

HOKKAIDO LOVE!「初夏の道北エリアを満喫キャンペーン」

北海道観光機構は、北海道内を楽しく巡ってもらうため、北海道を旅して楽しむ北海道公式観光アプリ「HOKKAIDO LOVE!」を運営。

アプリ内に設定されたチェックインスポットでのチェックインや移動距離に応じてポイントがたまるアプリです。

今回、2025年6月3日(火)より「初夏の道北エリアを満喫キャンペーン」を開始しました。

道北エリアの豪華宿泊券や特産品が抽選で50名様に当たる、素敵なプレゼントも用意しています。

■キャンペーン名称

初夏の道北エリアを満喫キャンペーン

■キャンペーン期間

2025年6月3日(火)〜2025年7月10日(木)

■概要

●キャンペーン(1):ポイント3倍エリアの対象が道北エリアに!

●キャンペーン(2):ボーナスチェックインスポットも道北エリアに!

【ボーナスチェックインスポット詳細】

下記10施設は、期間中にチェックインを行うと通常の3倍ポイントがたまります。

・【旭川】道北アークス大雪アリーナ(6/15迄あさひかわ菓子博 会場)

・【旭川】OTOKOYAMA SAKE PARK

・【旭川】平和通買物公園

・【稚内】稚内副港市場

・【美深】美深チョウザメ館

・【富良野】富良野チーズ工房

・【剣淵】ビバアルパカ牧場

・【旭川】旭川市科学館 サイパル

・【旭川】北の嵐山

・【旭川】旭川市旭山動物園

●キャンペーン(3):POINTガチャ景品は道北エリアの宿泊券や特産品!抽選で50名様にプレゼント!

【POINTガチャ景品詳細】

・層雲峡温泉 朝陽リゾートホテル ペア宿泊券 1名様

・「男山」純米大吟醸 720ml 3名様

・旭川市旭山動物園 年間パスポートペアチケット 10名様

・JAふらの「富良野にんじん100」160ml・30本/1箱 5名様

・北海道川添農園「プレミアムコーンスープ3つ入り」 15名様

・「旭川ラーメン3個セット」 16名様

【キャンペーン(3)の応募方法】

1. HOKKAIDO LOVE!アプリをダウンロード。

2. 1000ポイントを集めて「POINTガチャ」に参加。

3. POINTガチャ抽選で当たりが出たら、応募フォームから欲しい景品を選んで応募完了。

4. キャンペーン終了後抽選で50名様に景品を発送します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 道北エリアの豪華宿泊券や特産品が抽選で50名様に当たる!HOKKAIDO LOVE!「初夏の道北エリアを満喫キャンペーン」 appeared first on Dtimes.