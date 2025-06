日本ヒルズ・コルゲートでは、本年6月より新代表取締役社長にArnaud Brel(アルノー・ブレル)が就任しました。

日本ヒルズ・コルゲート

日本ヒルズ・コルゲートでは、本年6月より新代表取締役社長にArnaud Brel(アルノー・ブレル)が就任!

■Arnaud Brel(アルノー・ブレル)プロフィール

出身地 :フランス

最終学歴:米国シカゴ大学ブース校にてMBA(経営修士号)修了

略歴 :

1997年 ヒルズ フランス フィールドセールスマネージャー

2001年 ヒルズ ベネルクス 獣医チャネルセールスマネージャー

2006年 ヒルズ UK・アイルランド 獣医チャネルセールスマネージャー

2011年 ヒルズ カンザス マーケティングアソシエイトディレクター

2016年 ヒルズ CEEME ゼネラルマネージャー

2020年 ヒルズ ロシア ゼネラルマネージャー

2022年 ヒルズ イタリア ゼネラルマネージャー

■新代表取締役社長 Arnaud Brel(アルノー・ブレル)コメント

日本ヒルズ・コルゲートに加われることを大変嬉しく思います。

日本はペットを愛する素晴らしい国です。

情熱あふれるチームと、科学に基づいた効果的な栄養学を通して、より多くの日本のペットの暮らしを変革することに注力していきます。

なお、代表取締役 Ricardo Tasca(リカルド・タスカ)は5月31日付で退任しました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新代表取締役社長にアルノー・ブレルが就任!日本ヒルズ・コルゲート appeared first on Dtimes.