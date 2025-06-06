Ãæ¹ñ¤¬¡Ø´ä¡Ù¤È¼çÄ¥¤Ê¤¼¡©²¥ÎÄ»Åç¤Ï¡ØÆüËÜ¤ÎÅç¡Ù¤É¤¦È¯¿®¡©¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤á¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÎºÇÆîÃ¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö²¥ÎÄ»Åç¡×¡£ÆüËÜ¤ÎEEZ¡ÊÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡Ë¤Ç¤¢¤ë²¥ÎÄ»Åç¼þÊÕ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤¬¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³¤Ãæ¤Ë²¼¤í¤¹¤È¤³¤í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä´ºº³èÆ°¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ø¤Î¹³µÄ¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñÁ¥¤ÏEEZ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥à107¸ÄÊ¬¡ª¡©²¥ÎÄ»Åç¤ÎÀä·Ê
¡¡¤·¤«¤·Ãæ¹ñ¡¦³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢²¥ÎÄ»Åç¤ò¡ÖÅç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È´ä¡É¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¸ø³¤¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï´³¾Ä¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¼çÄ¥¤Ï2004Ç¯°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¡¢²¥ÎÄ»Åç¼þÊÕ¤Ç¤Î³¤ÍÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¹ñºÝË¡¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅç¡É¤ÎÄêµÁ¤ò¡Ö¹âÄ¬»þ¤Ç¤â¿åÌÌ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²¥ÎÄ»Åç¤Ï¡¢¡ÖÅç¡×¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤Ï¡Ö´ä¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ä´ºº¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÁÀ¤¤¤ò¼±¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤È³¤¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¡ÖÃæ¹ñ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¡¢ÆüËÜ¤Î¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ËÉ±Ò¾ÊËÉ±Ò¸¦µæ½ê¡¦Ãæ¹ñ¸¦µæ¼¼Ä¹¤ÎÁýÅÄ²íÇ·»á¤Ï¡¢¡Ö1988Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·³¤Î¿·Ê¹¤Ë¡¢¡Ø²¥ÎÄ»¡ÈÅç¡É¤Ï¡¢¤¢¤Î´ä¼«ÂÎ¤Ë²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ñ¸»¤Ê¤É¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¶á¤¯¤ÎÆî¥·¥Ê³¤¤Ç¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï±ó¤¤´ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¡ÈÅç¡É¤È¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Ïûç¾®Ê¿À¯¸¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤äÃæ¹ñ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¡¢ÆüËÜ¤Î¸«Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡Age Well JapanÂåÉ½¤ÎÀÖÌÚ±ß¹á»á¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¼«¹ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼çÄ¥¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢Ê¸Ì®¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢¥ª¥é¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡ØÆüËÜ¤ÎÅç¤À¡Ù¤È¡¢¤è¤ê¼çÄ¥¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÁÈ¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡³¤ÍÎÀ¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÇµþÅÔÉÜÎ©Âç¶µ¼ø¤ÎÀÐÀîÃÒ»Î»á¤Ï¡¢²¥ÎÄ»Åç¤Ç¤Î³¤ÍÎÄ´ºº¤â·Ð¸³¡£Ž¢Åìµþ¤«¤é¹Ô¤¯¤È1700¥¥í¤«1800¥¥í¤Ç¡¢Á¥¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ3Æü¤°¤é¤¤¤«¤«¤ëŽ£¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Û¤Ü¿Í´Ö¤Î±Æ¶Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶µ°é¤äÄ´ººµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ°²óÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³°ÍÎ¤Î¼þ¤ê¤À¤±¤Ç¤â¡¢46¼ï¤Û¤É¤Îµû¤¬¤¤¤¿¡£´Ä¾Ì¤òÃµ¤»¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸Êª¤¬¤¤¤ë¡£Àä³¤¤Î¸ÉÅç¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈà¤é¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤Î³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤½¤ì¤òËä¤á¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÍøÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£À¤³¦¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÃæ¹ñ¤Ï°ìËç´ä¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÃæ¹ñ¤À¤¬¡¢ÁýÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Î²ò¼á¤â¡¢É¬¤º¤·¤â1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¡Ö¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³°¹ñ¤Î·³»ö³èÆ°¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¼«¿È¤Ï³¤·³ÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢¤è¤ê±ó¤¯¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤Á¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹ñºÝË¡¤ò²ò¼á¤¹¤ë¤«¤À¡×¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ø¹Ò¹Ô¤Î¼«Í³¤À¡Ù¤È¤Î²ò¼á¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤òÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÃæ¹ñ¤Ï±ó¤¯¤Ø½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï·³»öÅª¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Î²ò¼á¤¬¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâ¤¯¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë³°¸òÉô¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢°ìËç´ä¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ø·³»öÅª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø»ñ¸»¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤é²ò¼á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³°¸òÉô¤Ï¤½¤ì¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ø¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤³¤¦¤À¡Ù¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡¡²¥ÎÄ»Åç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÀí³Õ½ôÅç¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬³¤¾å¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀí³Õ¼þÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¹ñÍ²½¤·¤Æ¤«¤é¡¢Á¥¤òÂçÎÌÅêÆþ¤·¤Æ¡¢ÀÇ½¤ò¾å¤²¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤òÀÑ¤ó¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡Ø¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ÆÆüËÜ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤òÇ§¤á¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡£
¡¡Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¼º¤¦Î©¾ì¤À¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤Ï¥×¥é¥¹¤À¡£¤³¤³2Ç¯´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï³¤·Ù¶É¤ÎÆâµ¬¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¡¢³°¹ñÁ¥¤òÙ½Êá¡Ê¤À¤Û¡Ë¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬À°¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤Î¼ê¤âÂÇ¤Æ¤ë¡¢¤³¤Î¼ê¤âÂÇ¤Æ¤ë¡Ù¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î¥«¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë