未来の教育をデザインする教育評価研修を実施！エデュテクノロジー

エデュテクノロジーは、革新的な教育で注目を集める徳島県神山町の神山まるごと高専にて、「ルーブリックを活用した学習評価」と「生成AIを活用したフィードバック設計」に焦点を当てたスタッフ向け研修をエデュテクノロジーのアセスメントデザイナー 高木 俊輔※を講師として実施しました。

この研修は、テクノロジー、デザイン、起業家精神を教育の根幹に据え、「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指す神山まるごと高専が、開校3年目を迎え、教育の質を一層向上させるための重要な取り組みとして実施されたものです。

次年度の教育活動を見据えたこの研修は、教育現場のDX化を総合支援するエデュテクノロジーの専門性と、神山まるごと高専の先進的な教育ビジョンが融合した実践的な内容となりました。

講義に加え、参加者が自らの教育活動を振り返り、具体的な手法を習得するための個人ワークやグループディスカッションが活発に行われました。

研修で特に焦点を当てたのは、「評価は学習者の学びを深く支援するもの」という教育評価の本質的な意義の再認識です。

画一的な評価ではなく、学習者一人ひとりの成長を最大限に引き出すにはどうすればよいのか、教育評価の理論に基づいたルーブリックの設計から活用、そして最新の生成AI技術の導入による学習の個別最適化やフィードバックの高度化について、具体的な事例を交えながら議論が展開されました。

研修の様子

【神山まるごと高専での研修内容】

■教育評価理論についての講義とワークショップ

評価を「学習を支援するための手段」として活用するために必要な考え方を習得。

教育評価の知見を参考にしながら、現場での事例に基づいたワークショップを交え、スタッフ自らの評価観についての振り返りを促進。

■ルーブリックの設計と活用

科目特性に応じた多様なルーブリック(汎用、全体的、分析的、一点ルーブリックなど)の設計と、学習者への明確な評価基準の提示による主体的な学びの促進。

学習者視点でルーブリックによる評価を体験するワークや、様々な教科や行事での活用例など、効果的な活用に向けた事例も紹介。

■生成AIによる個別最適化されたフィードバック

英語のライティング添削を題材に、AIと人間による評価を組み合わせ、効率的かつ効果的なフィードバックを行うワークフローを提示。

これにより、添削時間の短縮と学習者一人ひとりへの質の高いフィードバックの両立を実現する事例の紹介。

■多様な教育活動への応用

数学のレベル別問題作成、美術の技法解説、体育の技能練習メニュー作成、プログラミング学習における段階的支援など、生成AIを活用した教材開発や学習支援の可能性を具体的に提示し、アイディア出し。

【参加したスタッフの声】

デザイン授業担当・学務リーダー 新井 啓太さん

新井 啓太さん

「今回の研修は、開校3年目を迎える本校にとって、学校全体の教育力を高めていくための重要な機会となりました。

特に「ルーブリックを活用した学習評価」や「生成AIを活用したフィードバック設計」について、スタッフ間で共通理解を深めることを目的として実施しました。

年度末という実施時期も、次年度の授業設計を見据えた学びのタイミングとして有効でした。

研修では理論と実践がバランスよく構成され、段階的なワークを通じて、各自が自身の評価観を言語化し、共有する貴重な時間となりました。

「評価は学びを支援するもの」という本質に立ち返る機会ともなり、参加者同士の意見交換も活発でした。

生成AIの活用に対しても関心が高く、授業での取り入れ方や活用の工夫について前向きな議論が多く交わされました。

研修後には、「ルーブリックをもっと活用したい」「授業設計を見直したい」といった声が多数寄せられ、学びを今後の実践に結びつけようとする動きが見られました。

今後は、この研修を起点に、学科会議やFD研修、日々の授業改善などを通じて、継続的に学び合う環境づくりを進めていきたいと考えています。

」

教育評価オンデマンド講座

■講座で学べること

・教育評価の基礎理論と、学習者の成長を支援するための評価の考え方

・多様なルーブリックの設計方法と効果的な活用事例

・教育現場における生成AIの活用方法と具体的な実践例

・効果的なフィードバックを行うためのステップと環境づくり

