ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¾å±Û¡Ê¿·³ã¡Ë¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï5·î18¡Á20Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷244¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡½¥È¡ÊÃæÉô¡Á¶å½£ÃÏÊý¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡ÖËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÆ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¾å±Û»Ô¡¢Ì¯¹â»Ô¡¢»åµûÀî»Ô¤Î3»ÔÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¿¾å±Û»Ô¡£ÃæÉô¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î½ÅÍ×¤Ê¹Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¾¹¾ÄÅ¹Á¡×¤¬¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ2015Ç¯³«¶È¤Î¡ÖËÌÎ¦¿·´´Àþ¡×¤ÎÄä¼Ö±Ø¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¿·³ã¸©¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿»³Íü¸©¡Ë¡¢¡Ö´Á»ú¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤ä»°¾ò»Ô¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿·³ã¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¤ÈèßÂå¶¶¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¿·³ã¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¡¢ËÜ½£ÆüËÜ³¤Â¦ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡£¸©¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÂç¤¤ÊÅÔ»Ô´¶¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·³ã»Ô¤Ï¿·³ã¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿·³ã¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·³ã¤Ï¤ªÊÆ¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¤«¤Û¤¯»Ô¡¢ÄÅÈ¨»Ô¡¢ÆâÆç»Ô¤¬ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¶âÂô»Ô¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤«¤éºî¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¡×¤Î¾ë²¼Ä®¡£ÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö·óÏ»±à¡×¡¢¾ë²¼Ä®¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¶âÂô¾ë¸ø±à¡×¡¢Ã¼Àµ¤ÊÃã²°·úÃÛ¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤¬¤·Ãã²°³¹¡×¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤òÊª¸ì¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÂô»Ô¤ÏËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¡¦Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤¬¿¼¤¤¤¿¤á¡¢¶âÂô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆÃ¤ËÆ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¾®µþÅÔ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ°¤Ã¤¿³¹ÊÂ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤³¤ÎÃÏ¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å¤·¤Ø¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÉ÷½¬¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖËÌÎ¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
Æ±Î¨2°Ì¡§¾å±Û¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¡¿28É¼2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾å±Û¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¾å±Û»Ô¡¢Ì¯¹â»Ô¡¢»åµûÀî»Ô¤Î3»ÔÆâ¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¿¾å±Û»Ô¡£ÃæÉô¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î½ÅÍ×¤Ê¹Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¾¹¾ÄÅ¹Á¡×¤¬¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ2015Ç¯³«¶È¤Î¡ÖËÌÎ¦¿·´´Àþ¡×¤ÎÄä¼Ö±Ø¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¿·³ã¸©¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Î¨2°Ì¡§¿·³ã¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¡¿28É¼Æ±¤¸¤¯2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·³ã¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤ä»°¾ò»Ô¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿·³ã¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥È¥¤ÈèßÂå¶¶¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã»Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¿·³ã¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¡¢ËÜ½£ÆüËÜ³¤Â¦ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¡£¸©¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÂç¤¤ÊÅÔ»Ô´¶¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·³ã»Ô¤Ï¿·³ã¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿·³ã¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö¿·³ã¤Ï¤ªÊÆ¤ÇÍÌ¾¤Ê¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¶âÂô¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¡¿140É¼1°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶âÂô¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¶âÂô»Ô¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¤«¤Û¤¯»Ô¡¢ÄÅÈ¨»Ô¡¢ÆâÆç»Ô¤¬ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¶âÂô»Ô¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤«¤éºî¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¡×¤Î¾ë²¼Ä®¡£ÆüËÜ»°Ì¾±à¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö·óÏ»±à¡×¡¢¾ë²¼Ä®¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¶âÂô¾ë¸ø±à¡×¡¢Ã¼Àµ¤ÊÃã²°·úÃÛ¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡Ö¤Ò¤¬¤·Ãã²°³¹¡×¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤òÊª¸ì¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¶âÂô»Ô¤ÏËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¡¦Îò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤¬¿¼¤¤¤¿¤á¡¢¶âÂô¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆÃ¤ËÆ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¾®µþÅÔ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ°¤Ã¤¿³¹ÊÂ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤³¤ÎÃÏ¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸Å¤·¤Ø¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÉ÷½¬¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖËÌÎ¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)