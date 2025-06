今後に期待。

2025年5月20日にGoogleが「Gemma 3n」というAIモデルを発表しています。Gemma 3nはスマートフォンで動作するのが最大の特徴です。ChatGPTやGeminiなどとは異なり、ネット接続なしで使えるし、プライバシーが関わるインプットをしてもいいAIということです。

プレビュー版が公開されていたので実際どんな感じなのか試してみたのですが、既存の同タイプのAIモデルよりも格段に進化しており、驚きました。開発者向けにプレビュー公開というステータスなので、正式公開時には仕様や性能が変わる可能性がありますが、既存の同系統のAIから推論能力が格段にアップしており、正式公開が楽しみになりました。

Gemma 3nは、回答の質がいい賢さ重視モデル「Gemma 3n E4B」と反応が速い高速軽量モデル「Gemma 3n E2B」の2モデル展開。Google AI Edge Galleryというアプリを入れてDLすれば試せます(詳しくは後述しますが、DL先やインストール方法が通常のアプリとは異なります)。今のところできるのは、チャットと画像認識です。

いろいろ試した中だと、以下のような「翻訳タスク」がGemma 3nの性能を感じやすかったです。

カジュアルなトーンで日本語に翻訳してください:

Foundation models are applied in a broad spectrum of settings with different inference constraints, from massive multi-accelerator clusters to resource-constrained standalone mobile devices. However, the substantial costs associated with training these models often limit the number of unique model sizes that can be offered. Consequently, practitioners are compelled to select a model that may not be optimally aligned with their specific latency and cost requirements.