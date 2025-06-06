¿·ºîÂ³¡¹ーーーー¥Ã¥Ã♡¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¥Ñ¥±¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Çµ¤Ê¬¥¢¥¬¤ë¡ª¡Ö¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡×
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡Û¤Ç¤Ïº£¡¢¡ÚAfternoon Tea¡Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ë¡Û¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ö¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£³°½ÐÀè¤ä¤´¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹ÈÃã¤Î¾åÉÊ¤ÊÉ÷Ì£¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥²í¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¥Á¥ë¥É·Ï°ûÎÁ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·ºî¤Î¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯2ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Ì½ÁÆþ¤ê¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Õ¥ëー¥Ä¥Æ¥£ー¡×
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¥í¥´¤È¶¦¤Ë¥êー¥ÕÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¥Á¥ë¥É°ûÎÁ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥Æ¥£ー¤Ç¤¹¡£@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Ñ¥¤¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î²Ì½ÁÆþ¤ê¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¾¯¤·¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤ÎÃæ¤Ë¡¢¹ÈÃã¤Î¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢Í¥²í¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\198¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
²ÌÆù & ¥¼¥êーÆþ¤ê¤Î¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー ¥Ôー¥Á¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡×
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤È¤â¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£¥Ô¥ó¥¯»ÅÍÍ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬µ¤Ê¬¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÇòÅí²ÌÆù¤È¥Ôー¥Á¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¥¼¥êー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°û¤ß±þ¤¨¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï\360¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢½ë¤¤Æü¤Î¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino