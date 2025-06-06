５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．３７ドル（＋０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３７５．１ドル（－２４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５６８．９セント（＋１１７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５１．７５セント（＋６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．６２（＋２．０７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．３７ドル（＋０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３７５．１ドル（－２４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３５６８．９セント（＋１１７．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４５．５０セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５１．７５セント（＋６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．６２（＋２．０７）
出所：MINKABU PRESS