Hakubiの新曲「2025」が、ドラマ『被写界深度』のオープニングテーマに決定した。 「2025」は、5月21日にリリースされたHakubiの新EPに収録されている楽曲。浮遊感のあるバンドサウンドに乗せて、新たな出会いによって再起しようとする心情を歌った楽曲。 『被写界深度』は、動画配信サービスFODにて6月20日20時より配信されるドラマで、宇佐卓真と平野宏周がW主演を務める。原作は苑生による同題のWeb連載漫画で、年間920万PVを記録し、2017年には大洋図書よりコミックス化した話題作。今回の発表に合わせて、「2025」を使用した30秒予告動画も解禁されている。 ◆ ◆ ◆ [Hakubi 片桐 (Vocal&Guitar) コメント]なにかいろんなものに押しつぶされそうになって、呼吸ができない。自分が何をしたいのかもわからない。そんな悲しみの中で、訪れた場所で出会った景色や出会った人との関わりで、自分に素直になれた。もう一度、深呼吸ができた。そんな瞬間を切り取ったのが「2025」という楽曲です。ちょうどこの楽曲を制作しているときに『被写界深度』のお話をいただいたのですが、楽曲で描いている情景と作品とが不思議と繋がっているように感じました。ドラマ配信がとても、とても楽しみです。 ◆ ◆ ◆ ドラマ情報■タイトル:『被写界深度』(全6話)■配信:6月20日(金)20時より1、2話配信スタート 以降毎週金曜日20時最新話配信※1話無料配信※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。■出演:宇佐卓真、平野宏周八神慶仁郎、久保乃々花、佐月絵美、橋本和太琉、森田大鼓、朝日ななみ、佐野実咲、高比良由菜、藤村木音、倉須洸、井上陽向大、樫又龍ノ介、坂東希、岡慶悟/崎山つばさ、霧島れいか ■原作:苑生「被写界深度」(大洋図書) ■スタッフ:監督:川崎僚、平井淳史(4話)脚本:一戸慶乃オープニング:「2025」Hakubi(PONY CANYON)エンディング:「眩」YOURNESS(HIP LAND MUSIC)音楽:阿南亮子プロデューサー:中村美香(ポニーキャニオン)、荻原麻衣(ポニーキャニオン)、鹿内植(フジテレビ)、中山ケイ子(FCC)、溝口道勇(FCC)■制作プロダクション:FCC■製作:「被写界深度」製作委員会 ■URLhttps://www.fujitv.co.jp/hisyakaishindo/(オフィシャルページ)https://fod.fujitv.co.jp/title/80i5(配信ページ)https://youtu.be/rmL0KZMYRrY(30秒予告動画)https://www.instagram.com/drama_hksd(公式Instagram)https://x.com/drama_hksd(公式X) ライブ情報<京都藝劇 2025>2025年8月11日(月‧祝) 京都・KBSホールOPEN 14:00 / START 14:30出演:Hakubi / ULTRA /クレナズム / The Novembers / ストレイテナー / TETORA / No Fun / hananashi / 雪国チケット:一般前売 5,800円 (税込) / 学生前売 4,800円 (税込)https://eplus.jp/kyotogeigeki25/ <Hakubi ep release tour “27”>2025年5月23日(金)東京・渋谷WWWX(Guest:yonige)OPEN 18:15 / START 19:00チケット:前売 […]

The post Hakubi、新曲「2025」がドラマ『被写界深度』OPテーマに決定 first appeared on BARKS.