Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÃÏÇ®²¹Àô¤Ç»£±Æ¤·¤¿°ìËç¡¡2nd¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
½÷Í¥¡¦Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù(7·î15ÆüÈ¯Çä ¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ä¹ßÀ¤Í¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÏÇ®²¹Àô»ÜÀß¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó¡×¤Ç¤Î°ìËç¡£»£±ÆÅöÆü¤ÏÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿åÌÌ¤«¤éÅòµ¤¡¢¥°¥ì¡¼¿§¤Î¶õ¤Ø¤ÈÈþ¤·¤¯¤â¿ÀÈëÅª¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ë°ì¿ÍÎ¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë°ìÅÙË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ßÀ¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë³È¤¬¤ë¹õ¡¹¤È¤·¤¿ÍÏ´äÃÏÂÓ¤È¥ß¥ë¥¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î²¹Àô¿å¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤òËº¤ì¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤ß¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó¡×¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
Ä¹ßÀ¤Î¡Ö25ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿²È¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¼Ì¿¿²È¡¦¹â¶¶¥è¡¼¥³»á¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÄ¹ßÀ¤Í¤ë
¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ó¥ç¡¼¥¯¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤!¡×¤ÈÎ¹¤ò¤·¤¿¤Î¤¬2Ç¯Á°¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ÇºÆË¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤ÈÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ:¹â¶¶¥è¡¼¥³
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Ï1998Ç¯9·î4Æü¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤Ë¤±¤ä¤ºä46(¸½ºß¤ÎÆü¸þºä46)¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Á¡¢Ý°ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡Ø·Ù»ëÄ£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ø¥¦¥½º§¡Ù¡Ø±¡Æâ·Ù»¡¡Ù¡Ø366Æü¡Ù¡Ø°ëÉô°ëÊ¼±ÒÊª¸ì¡ÁÉâÀ¤¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Á¡Ù¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡ÝÎø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡Ý¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¼¹É®¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews zero¡Ù²ÐÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹ßÀ¤Í¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÏÇ®²¹Àô»ÜÀß¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó¡×¤Ç¤Î°ìËç¡£»£±ÆÅöÆü¤ÏÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿åÌÌ¤«¤éÅòµ¤¡¢¥°¥ì¡¼¿§¤Î¶õ¤Ø¤ÈÈþ¤·¤¯¤â¿ÀÈëÅª¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ë°ì¿ÍÎ¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë°ìÅÙË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ßÀ¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë³È¤¬¤ë¹õ¡¹¤È¤·¤¿ÍÏ´äÃÏÂÓ¤È¥ß¥ë¥¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î²¹Àô¿å¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¡¢»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤òËº¤ì¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤ß¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó¡×¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÄ¹ßÀ¤Í¤ë
¥Ö¥ë¡¼¥é¥°¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ó¥ç¡¼¥¯¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤!¡×¤ÈÎ¹¤ò¤·¤¿¤Î¤¬2Ç¯Á°¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤ÇºÆË¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤ÈÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤â¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ:¹â¶¶¥è¡¼¥³
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤Ï1998Ç¯9·î4Æü¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤Ë¤±¤ä¤ºä46(¸½ºß¤ÎÆü¸þºä46)¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Á¡¢Ý°ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2019Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£Â´¶È¸å¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡Ø·Ù»ëÄ£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ø¥¦¥½º§¡Ù¡Ø±¡Æâ·Ù»¡¡Ù¡Ø366Æü¡Ù¡Ø°ëÉô°ëÊ¼±ÒÊª¸ì¡ÁÉâÀ¤¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Á¡Ù¡Ø¼ãÁðÊª¸ì¡ÝÎø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡Ý¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¼¹É®¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews zero¡Ù²ÐÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£