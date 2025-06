広島カープ監督・新井貴浩が語る「選手とはFace to Faceですよ！ それしか信じません」

直撃インタビュー

開幕前の下馬評を覆して、堂々の首位争い!

「FRIDAYさんじゃないですか! 待ってましたよ!」

思いのほか明るい登場だった。FRIDAY記者がマツダスタジアムを訪れた5月上旬、広島カープは7連敗中だった。シーズン序盤から坂倉将吾(26)や秋山翔吾(37)、エレフリス・モンテロ(26)を故障離脱で欠いたチームには、重苦しい雰囲気が漂っていたのだが……。

「まぁ、過ぎたことを悔やんでも仕方ないでしょ。周りの皆さんがどう思っているかはわからないけれど、これだけ主力にケガ人が出ている中で、勝率を5割前後でキープできているというのは、自分としては″御の字″だと思っていますね。年間143試合あるわけだから、まだ焦るタイミングじゃない。

シーズン序盤というのは、レギュラーに固定されていない選手にとってこの上ないチャンスなわけですから。もし主力がケガをしても、『僕が出るんで休んでいてくださいね』って言える若手が増えてほしいですね」

「あれは自分のミスでした」

飄々(ひょうひょう)とした表情から紡ぎ出される新井貴浩(48)の言葉の裏には、昨シーズンの反省が滲(にじ)んでいる。

’24年の広島は、大瀬良大地(33)、九里亜蓮(33)、床田寛樹(30)、森下暢仁(27)の先発4本柱が獅子奮迅の活躍を見せ、堅い守りでロースコアゲームを制して勝ち星を積み重ねた。

8月には貯金を14まで増やし、首位で終盤戦を迎えたのだが、9月に大きく失速し、月間20敗で4位に後退。代わる形で3位に入ったDeNAは、見事な下剋上で日本一を達成した。

「あれは自分のミスでした。一昨年は夏場に主力野手が相次いで離脱してしまったので、同じミスを繰り返さないよう、シーズン中からベテラン野手を休ませつつ、若手選手にチャンスを与えて全員の体力を温存したんです。広島はセ・リーグの中で最も移動が多い球団ですからね。

自分の中では上手くいったと思ったんですが、9月に『よし、これからエンジン全開で行くぞ!』となった時に、今度は選手たちのメンタルが疲労困憊になってしまった。体力は残っていたのに、いいパフォーマンスが出せなかったんです」

特に顕著だったのは、投手陣だった。8月まで2点台だったチーム防御率は、9月には4点台まで悪化した。

「8月中旬になってから、各チームが先発ローテを変更してきて、エース級のピッチャーを首位のカープにぶつけてくるようになった。巨人の戸郷翔征(25)やDeNAの東克樹(29)、中日の高橋宏斗(22)と対戦するとなると、ウチの投手陣は初回から″1点もやれない″という精神状態でマウンドに上がる。こういった試合が続いたことで、精神的にかなり疲弊し、気持ちの切り替えが難しくなってきてしまったんだと思います。

だから今年は、とにかく打線の得点力を上げていきたいです。バッティングは一朝一夕で向上するものではないので、自分としても我慢強くなる必要がある。レギュラーが不調なら、若手にチャンスを与えて、打線やチーム全体の底上げを図っていきたい」

「スマホは人生で一度も使ったことがない」

無論、選手たちとの対話も欠かさない。日本ハムの新庄剛志監督(53)はインスタグラムのDMで選手とコミュニケーションを取っているというが、新井は″対面至上主義″を標榜し、選手たちの精神面の強化を図る。

「″Face to Face″、″Eyes to Eyes″、″Heart to Heart″ですよ! これが基本ですから。それしか信じませんよ。

よくSNSとかXとかインスタとかいう言葉を聞きますけど、スマホは人生で一度も使ったことがないし、今でもガラケーです。選手たちがよく『SNSを見ていると気が滅入る』とか言うけど、意味がわからない。もし自分がスマホを持っていて、SNS上でバッシングを受けても、気にしないと思います。

なぜなら、現役時代にたくさんの経験をさせてもらったから。タイガースの4番を打たせてもらって、熱狂的なファンの方々からあらゆる叱咤激励をいただいてきたので……(笑)。今考えると、あの時の経験が自分を強くしてくれたんだと思います。ドラクエやったことありますか?『はぐれメタルキング』ですよ。僕のメンタルの防御力は(笑)」

常に大らかに構え、失敗してもすぐに次を見据えるのが″新井流マネジメント″だ。そして、それは選手それぞれの性格を見極めているからこそ機能する。

カープの若き主砲・小園海斗(24)は昨年、自身初の4番に抜擢されたが、新井からの言葉はなく、ロッカールームにあるホワイトボードで自身の打順を知ったという。

「小園はああ見えて真面目なところがあるからね(笑)。プレッシャーをかけて固まっちゃイヤなので、何も言わないのがベストかなと思ったんですよ。

マネジメントというのは機械がやることではない。監督の役目は、押したり引いたりしながら選手たちの心に火をつけて、今持っている力以上のパフォーマンスを発揮させてあげることですよ。

でも、矢野雅哉(26)はこっちが何もしなくても勝手に火がついてるタイプだね(笑)。彼の元気と守備力には本当に助けられています。まだちょっとバッティングの状態が上がってこないけど、多くを求めちゃいけない。

彼には『しっかり守ってくれればいいから』と伝えました。もちろん打ってほしいけど、とにかくのびのびやって、モチベーションを高く保ってほしいですね」

シーズン開幕前に多くの評論家がBクラス予想を展開した広島は現在、混戦のセ・リーグで首位争いを繰り広げている。

「たしかに、シーズン予想って純粋な戦力から計算するものですから、仕方ないのかもしれないね。総合戦力だけ見たら、阪神、巨人、DeNAのほうが上なのかもしれない。最下位予想をする人がいるのも理解できる。

でもだからこそ、そんな周りの評価を覆(くつがえ)して優勝して、日本シリーズで勝ったら、こんなに痛快なことはないじゃないですか! ファンの方のためにも、やるしかない。評論家じゃないから可能性の話はできないけれど、自分も選手も120%優勝、日本一を目指してますよ」

思えば新井の選手生活は、ギリギリのドラフト6位指名に始まり、栄光のセ・リーグ3連覇で終わった。常識を打ち破ってきた赤い指揮官はいま、自身がただ一つ成し得なかった日本一への望みを、若鯉たちに託している。

『FRIDAY』2025年6月6・13日合併号より