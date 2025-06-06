本日の予定【発言・イベント】
17:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、最新経済予測公表
17:30 ラガルドECB総裁、イベント出席
17:45 シムカス・リトアニア中銀総裁、IMFイベント出席
19:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演
22:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演
23:00 ボウマンFRB副議長、講演（質疑応答あり）
7日（土）
中国外貨準備高（5月）
内田日銀副総裁、日本金融学会春季大会「業務からみた日本銀行」講演
ラガルドECB総裁、海洋経済について講演
グリーン英中銀委員、シュナーベルECB理事、クロアチア中銀主催経済会議出席
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）
8日（日）
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、インタビュー応じる
※予定は変更することがあります
17:30 ラガルドECB総裁、イベント出席
17:45 シムカス・リトアニア中銀総裁、IMFイベント出席
19:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演
22:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、経済見通しについて講演
23:00 ボウマンFRB副議長、講演（質疑応答あり）
7日（土）
中国外貨準備高（5月）
内田日銀副総裁、日本金融学会春季大会「業務からみた日本銀行」講演
ラガルドECB総裁、海洋経済について講演
グリーン英中銀委員、シュナーベルECB理事、クロアチア中銀主催経済会議出席
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）
8日（日）
コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、インタビュー応じる
※予定は変更することがあります