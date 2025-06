±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¡© Áê¼ê¤òµ¤¸¯¤¦¤È¤­¤ËÌòÎ©¤Ä±Ñ¸ìÉ½¸½

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)。

勉強中や仕事中の人に話しかけるときなどに、「私、迷惑になっていないかな?」「お邪魔じゃないといいんだけど」と思うことがありますが、そんなときに使える英語のワンフレーズを紹介します。相手を気遣うときに役立つのでぜひ覚えておきましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「迷惑になっていないかな?」の英語表現

「迷惑かな?」「邪魔してないかな?」と相手を気遣うときに使える英語フレーズには、どのようなものがあるか知っていますか? 自然なニュアンスで使えるものをいくつか紹介していきます。

【1】 Am I bothering you? 「ご迷惑じゃないですか?」

【解説】 「bother」は「邪魔をする・迷惑をかける」という意味がある動詞です。相手に配慮した丁寧な聞き方で、話しかけたときややりとりが続いているときに、相手の負担になっていないか確認する場面で使います。

【2】 Hope I don’t bug you. 「迷惑じゃなければいいんだけど」

【解説】 「bug」は「困らせる」「イライラさせる」という意味がある単語で、カジュアルな言い方として友達同士の会話でよく使われます。親しい相手に対して、軽く気を遣いたいときにぴったりです。

【3】 Sorry if I’m being a pain. 「迷惑だったらごめんね」

【解説】 この場合の「pain」は「痛み」ではなく「やっかいな存在」というニュアンスで使われています。「sorry」を使って相手を配慮している気持ちをあらわすことができる一言です。カジュアルでもフォーマルでも、様々な場面で使うことができます。

