【球宴第12回中間発表】中日・松山が抑え投手で1位浮上 巨人・マルティネスを抜く 阪神は4部門でトップ
日本野球機構(NPB)は5日、7月23日と24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第12回中間発表を行いました。
阪神は前回と変わらず先発投手で村上頌樹投手、1塁手で大山悠輔選手、3塁手で佐藤輝明選手、外野手で森下翔太選手がトップに立っています。
そして抑え投手では、中日の松山晋也投手が巨人のR.マルティネス投手を抜いてトップに浮上。ここまで24試合に登板して防御率1.90、マルティネス投手と並ぶトップタイの20セーブを挙げています。
▽以下、各部門の上位選手(6月5日時点)
【先発投手】
1位 村上頌樹(阪神)133,029票
2位 山崎伊織(巨人)117,027票
3位 才木浩人(阪神)80,437票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)202,034票
2位 石井大智(阪神)134,506票
3位 清水達也(中日)114,322票
【抑え投手】
1位 松山晋也(中日）183,230票
2位 R.マルティネス(巨人)182,789票
3位 岩崎優(阪神)126,125票
【捕手】
1位 甲斐拓也(巨人)223,244票
2位 坂本誠志郎(阪神)124,265票
3位 山本祐大(DeNA)80,604票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)236,457票
2位 T.オースティン(DeNA)131,024票
3位 岡本和真(巨人)86,086票
【二塁手】
1位 牧秀悟(DeNA)225,396票
2位 中野拓夢(阪神)192,120票
3位 吉川尚輝(巨人)107,313票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)331,107票
2位 茂木栄五郎(ヤクルト)87,543票
3位 小園海斗(広島)74,932票
【遊撃手】
1位 矢野雅哉(広島)178,358票
2位 木浪聖也(阪神)149,594票
3位 森敬斗(DeNA)62,431票
1位 森下翔太(阪神)367,152票
2位 近本光司(阪神)286,013票
3位 上林誠知(中日)169,123票
4位 岡林勇希(中日)152,157票
5位 前川右京(阪神)113,342票