´ØÅì¹Ã¿®¤Ïº£Æü6Æü¤È7Æü¤ÏÀ²¤ì¤Æ½ë¤µÂ³¤¯¡¡Íè½µ¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤Ø¡¡Çß±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò
º£Æü6Æü¤Ï´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï29¡î¤È7·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£7Æü(ÅÚ)¤âÂçÂÎÀ²¤ì¤Æ¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Íè½µ¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤â¤¤¤è¤¤¤èÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü6Æü¡¡À²¤ì¤Æµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤Î½ë¤µ
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ï¡¢º£Æü6Æü¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤ÏÂ¿¾¯±À¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Çß±«Æþ¤êÁ°¤Îµ®½Å¤ÊÆüº¹¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõ¤ä¶õµ¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤É¤ÇÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Æ¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æüº¹¤·¤Ïµ®½Å¡¡½µÌÀ¤±¤Ï¤°¤º¤Ä¤¯¡¡Çß±«Æþ¤ê¤Ø
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ï¡¢7Æü(ÅÚ)¤â¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ê¤ÉÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£8Æü(Æü)¤Ï±À¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
9Æü(·î)°Ê¹ß¤ÏÇß±«Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅìÃÏÊý¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤èÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Ä¹±«¤Îµ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Çß±«»ÙÅÙ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç±«¤ÎÈ÷¤¨
Çß±«¤Î»þ´ü¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç±«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç±«ºÒ³²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Äì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£