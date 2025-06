Creepy Nutsの新曲「Mirage」が、7月4日より放送開始となるTVアニメ「よふかしのうた Season2」のオープニングテーマに決定し、7月4日(金)にデジタルシングルとしてリリースされる。 「よふかしのうた Season2」は、コトヤマによる累計530万部突破の人気コミックを原作としたTVアニメ作品で、フジテレビ“ノイタミナ”枠にて7月4日より毎週金曜23:30から全国ネットでオンエアされる。夜に眠れない中学2年生・夜守コウが吸血鬼・ナズナと出会い、惹かれ合う中で吸血鬼の存在と向き合っていく物語だ。Season2では、コウとナズナの関係に探偵・鶯餡子が迫り、物語は新たな展開を迎えることとなる。 Creepy Nutsは、2022年に放送されたSeason1でオープニングテーマ「堕天」、エンディングテーマ「よふかしのうた」、挿入歌「ロスタイム」を担当し話題を集めており、Season2でも再びオープニングを手がける形となった。 ◆ ◆ ◆ Season1で描かれたのは夜のカラッとした優しさと、そこに救われた者たちの避難所としての側面。対してSeason2では、夜の湿っぽさや未練、後悔を投棄する場所としての側面が描かれる。そして、それと折り合いをつけようともがく大人たちの姿。よふかし歴20年の自分にはどうしても他人事とは思えず……朝昼に生きなきゃ、いい加減手を切らなきゃと思いながらズルズルと……そんな自分と夜のただれた関係について描いた楽曲になっています。 R-指定 ◆ ◆ ◆ デジタルシングル「Mirage」 2025年7月4日配信リリースプリアド・プリセーブ:https://smar.lnk.to/Mirage.pspa <Creepy Nuts ONE MAN TOUR「LEGION」> 2025年5月9日(金) 香川県 レクザムホール大ホール(香川県県民ホール)2025年5月11日(日) 静岡県 アクトシティ浜松 大ホール2025年5月16日(金) 宮城県 仙台サンプラザホール2025年5月17日(土) 青森県 リンクステーションホール青森2025年5月31日(土) 新潟県 新潟県民会館 大ホール2025年6月1日(日) 長野県 ホクト文化ホール(長野県県民文化会館)大ホール2025年6月11日(水) 兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール2025年6月17日(火) 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru2025年6月18日(水) 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru2025年6月26日(木) 広島県 広島上野学園ホール2025年6月27日(金) 岡山県 岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場2025年7月6日(日) 沖縄県 沖縄コンベンションセンター劇場棟2025年7月26日(土) 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)2025年8月11日(月・祝) 神奈川県 Kアリーナ横浜2025年8月12日(火) 神奈川県 Kアリーナ横浜2025年9月6日(土) 福岡県 マリンメッセ福岡 A館2025年9月13日(土) 大阪府 大阪城ホール2025年9月14日(日) 大阪府 大阪城ホール <Creepy Nuts ASIA TOUR 2025> 10月18日(土)ソウル10月25日(土)台北10月29日(水)香港10月31日(金)上海11月2日(日)北京※会場名、チケット発売情報は後日発表予定https://creepynuts.com/onemantour_legion2025/ ◆Creepy Nuts オフィシャルサイト

