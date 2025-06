川崎鷹也が、リアレンジ音源を収録したデジタルEP『曖昧Blue - EP』を配信リリースした。 EP『曖昧Blue - EP』は、SNSで話題を集めた「曖昧Blue」のオリジナル音源をはじめ、様々なバージョンでリミックスが施された全4曲を収録した作品集だ。「曖昧Blue」は、30歳の誕生日である5月16日にリリースされた4thアルバム『曖昧Blue』の表題曲でもあり、叶わない恋と向き合う切ない感情を繊細なボーカルとエモーショナルなメロディで描いた一曲となっている。 EPには、夜のムードをまとった大胆なアレンジのRemix Ver.、ゆったりとしたテンポで切なさを際立たせたPiano Ver.、そしてアコースティックギターによる弾き語りで届けるAcoustic Ver.が収録され、川崎鷹也の音楽的多面性を感じられる構成となっている。 デジタルEP『曖昧Blue - EP』 2025年6月6日(金)リリースhttps://kawasaki-takaya.com/discography/ep/aimaiblue-ep/1.曖昧Blue2.曖昧Blue(Remix Ver.)3.曖昧Blue(Piano Ver.)4.曖昧Blue(Acoustic Ver.) LIVE Blu-ray & DVD『2024-2025 Hall Tour「愛心 -MANAGOKORO-」』 2025年7月30日(水)リリース1.Stardust Memory2.愛の歌3.愛心4.エンドロール5.魔法の絨毯6.夕陽の上7.僕と僕8.君の為のキミノウタ9.サクラウサギ10.あこがれ11.カレンダー12.This is 人生13.またね、ヒーローアンコール14.再会歌15.ほろ酔いラブソング ■初回限定盤特典3方背BOX仕様ブックレット40P予定ライブフォトトレカ1枚(全5種)+ライブフォトステッカー3枚セット封入特典映像:Live Making Movie【先着購入特典】■Amazon.co.jp:ビジュアルシート■セブンネットショッピング:トート型エコバッグ■楽天ブックス:A4クリアファイル(楽天BOOKS ver.)■その他CDショップ:A4クリアファイル(その他CDショップ ver.)※特典ナシのカートもございますのでご注意ください。※特典対象外の店舗もございます。特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。https://takayakawasaki.lnk.to/managokoro_dvdbd 4thアルバム『曖昧Blue』 2025年5月16日(金)リリースhttps://takayakawasaki.lnk.to/aimaiblue <川崎鷹也 Hall Tour 2025「まだ夢の中」> 8/3(日)【香川】レクザムホール(香川県県民ホール)8/10(日)【石川】本多の森北電ホール8/17(日)【福島】けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)大ホール8/22(金)【東京】東京国際フォーラム・ホールA8/31(日)【大分】大分・iichikoグランシアタ9/2(火)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール9/5(金)【大阪】グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場メインホール)9/7(日)【岡山】倉敷市民会館9/14(日)【秋田】あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール9/23(火・祝)【沖縄】沖縄コンベンションセンター劇場棟9/28(日)【福岡】福岡サンパレス10/2(木)【京都】ロームシアター京都 メインホール10/11(土)【北海道】札幌文化芸術劇場hitaruhttps://kawasaki-takaya.com/info/2025-halltour/

