STU48が12thシングルの発売決定と、シングルを冠したツアーを開催することを発表した。 これは本日6月5日、STU48公式Xや各SNSに投稿された動画にて発表されたもの。動画ではニュース番組風の演出の中、キャプテン岡田あずみが「本日はSTU48から、いくつかの重要なお知らせをさせていただきます」と切り出し「なんと、STU48の12枚目のシングルの発売が決定しましたー!」と発表。発売日は後日発表される。さらに「このシングルを冠したツアーを、この夏から開催いたします!」と8月10日から全国8カ所を巡るツアーを開催することを発表した。 明日6月6日からSTU48公式TikTokなど各SNSで、12thシングル表題曲の選抜メンバーを縦型動画で順次公開していき、6月14日には選抜メンバー全員で実施するYouTube生配信にて、シングル表題曲のセンターを発表することも告知された。 岡田は「最後に私から決意表明をさせてください」と語りかけ、「この12枚目シングル、そしてツアーを通して私たちSTU48はひとつの挑戦をします。それは“全公演SOLD OUT”です。これがSTU48の決意です。去年行われた7周年の瀬戸内ツアーも、全公演SOLD OUTすることはできませんでした。今の私たちにとってツアーの全公演SOLD OUTはもしかしたら難しい現状なのかもしれません。ですが、私たちはこれから9年目を走っていく、そして9周年を迎えるにあたって、みなさんと一緒にもっともっと大きなグループに。瀬戸内を飛び越えて全国の方々にもSTU48の良さを、そして12枚目シングルを、楽曲のすばらしさを、もっともっと届けていきたいと思っています。そのためにもこのツアーは全公演SOLD OUTを目指し沢山のファンのみなさんに囲まれて、大成功させて、私たちの本気の気持ちをお届けしたいと思います。会場に来てくださるみなさんがもう一度来たいと、足を運びたいと思ってもらえるようなステージを必ず届けていきますので、楽しみにしていてくださると嬉しいです。STU48は会場でお待ちしています!一緒にこのツアーを楽しんでいきましょう!」と視聴者へ呼びかけた。 ©STU <STU48 Live Tour 2025>2025年8月10日(日)11日(月・祝) 東京都・ヒューリックホール東京8月23日(土) 広島県・広島県民文化センター 多目的ホール9月6日(土) 山口県・周南RISING HALL9月21日(日) 大阪府・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール10月11日(土) 愛知県・名古屋Zephyr Hall10月18日(土) 福岡県・UNITEDLAB11月8日(土) 愛媛県・WstudioRED11月15日(土)16日(日) 香川県・高松festhalle 公式HP:https://sp.stu48.com/news/detail/20579 関連リンク◆STU48 オフィシャルサイト

