2025年4月にメジャー1stフルアルバム『R』をリリースし、現在リリースツアー<Bimi Release Party Tour 2025 -R->真っ最中のBimiがスタジオライブ動画「Studio Performance Video」を公開、アルバムに参加したフィーチャリングアーティストとのパフォーマンスが全曲披露された。 BARKSではすべてのスタジオライブパフォーマンスについてBimiに訊くインタビューシリーズを全7回に渡り展開。最終回となる今回は、アルバムの1曲目を飾る「辻斬り」。シンプルでゆったりとしたビートに和楽器を掛け合わせた、“Bimi的ジャパニーズ・ブーンバップ”である。スタジオライブを行うまでの経緯や、映像での魅せ方などを踏まえて同曲のパフォーマンスについて語ってもらった。そして最後にBimiが目指す音楽についても話を聞くことができた。 ◆ ◆ ◆ ──そもそも、スタジオライブを行うことになった理由についてお伺いしてもよろしいでしょうか。 Bimi:スタジオライブはキングレコードが提案してくれて、僕としても自分のスキルを証明できるいい機会だなと思いましたね。ライブに来てくれている人には伝わってると思うんですけど、自分がどんな音楽活動をしているのかを一挙に紹介できるものがあんまりないなとは思っていて。せっかくメジャー1stフルアルバムを出したタイミングなので、自分から名刺代わりにいろんなアーティストとの共演や、いろんな音楽のジャンルに手を出しているところを映像とセットで提示したいなと。 ──以前より「ステージが自分にとって最も重要な場所」とおっしゃっていますが、スタジオライブや配信ライブはBimiさんにとってどういう位置づけですか? Bimi:やっぱり現地ライブへの動線ですよね。ライブに来てもらうためにも「自分にはこういう魅力があります」というのを見せたかった。もちろん映像作品として音楽との融合で面白い表現になったらいいなとは思うけど、結局生のパフォーマンスに勝るものはないので。やるぶんには現地でもスタジオでもあんまり違いとか気にしてないんですけど、カメラはお客さんよりもこっちに近づけるので、ライブでも観られない疑似特等席を体験できるのは映像のいいところですよね。 ──このスタジオライブは『R』に客演参加したWhoopee Bombさん、椎名佐千子さん、COUNTRY YARD / mokuyouviのSitさん、MADKID のYUKIさん、呂布カルマさん、そしてご自身のソロの「辻斬り」と、全7本のパフォーマンスを1日で撮るというハードスケジュールでした。 Bimi:ほんとめちゃくちゃなスケジュールでしたよ。朝から夜遅くまでずっとスタジオで撮影して、マジ頭おかしくなるかと思った(笑)。最後に撮ったのが「辻斬り」で、疲れすぎて記憶全然ないですもん。しかも間接照明でめっちゃ眠くなる感じの装飾で「超ねみい」しか頭になかった(笑)。久々にずっとボーっとしてましたね……。めちゃくちゃやばかったっす。だから映像を観て「こんな感じで歌ってたのか」って他人事みたいな感じです。 ──カメラや視線を向けられることも、誰かとひとつのステージを作ることも、かなり体力を消耗しますよね。おまけにそれを6組やって、そこには肩を並べて歌うのが初めての人もいらっしゃって。 Bimi:YUKIくんとは他の現場で1回ステージに一緒に立ったけど、それ以外のWhoopeeくんも呂布さんも、佐千子さんもSitくんも晴一さんも、お互いがプレイヤーとしてカメラに向けてセッションをしたのは初めてでしたね。「辻斬り」は記憶がないけど、ちゃんといいものはできたと思ってます。6人のプロフェッショナルとセッションして自分が劣ってるなとは感じなかったし、自信にもつながりましたね。 ──Bimiは、今後どんな楽曲を発信していきたいですか? Bimi:聴いた人が強くいられる曲ですかね。僕も心的には弱いから、そういうところに共感してもらって、明日がちょっと楽しくなればいいなくらいの感じです。誰かの人生の0.何%くらいに「Bimiのあの曲があったから生きていけた」という事実があればいい。この曲が良かったから、この日が楽しかったからその地続きで人生が円滑に進んでるぐらいの感じがいいですね。エナジードリンクぐらいの感じ。その日を乗り切るための音楽だったり、傷ついているときにちょっと自分の感情に寄り添ってくれる音楽だったり。 ──聴いた人の心や人生が、ちょっと動くきっかけになれたらいいなということですね。 Bimi:聴いてくれる人から「Bimiの音楽を励みに勉強して、入りたい学校に受かりました」「Bimiを聴いて転職を決意して今こんなふうに頑張っています」という報告をもらうこともあって、やっぱそれはうれしいです。もちろんBimiの曲で鼓舞されろ、俺の曲をきっかけに挑戦しろと言ってるわけじゃないですよ。音楽は自分のためでもあるけど、そうやって頑張っていても自分の心は常に「ほんとにこれでいいんだろうか」と揺らいでいて。そのなかでそういう報告をもらってスタミナが回復するという繰り返しだから、これが途切れたら自分の火は消えちゃうと思う。だからこそBimiの音楽も、聴いてくれる人のスタミナをちょっと回復させられるといいなと思います。あと、俺を応援してることで自分に自信を持ってくれるようになりたいんですよね。 ──確かに、好きなアーティストがアーティストとしても人としても魅力的だと鼻が高いです。 Bimi:俺が成功していくことによって、ファンの人が「昔から応援してた」と話したら、その人は周りから「目のつけどころがいいな」と思ってもらえるじゃないですか。俺がどんどんステージを上がっていけば「ついてきて良かったな」と思ってもらえるだろうし、こっちはこっちでさらに頑張ろうと思うし。デカくなればなるほどそういうものが増えていくと思うので、頑張りたいですね。 ──『R』とスタジオライブを通して、廣野さん/Bimiが自分をしっかり持っているからどんな土俵でも自分の色を損なわないでいられるし、好奇心や人懐っこさがあるから様々なフィールドでリスペクトを持てる人を見つけられるんだろうなとあらためて思いました。 Bimi:自分としては『R』に手応えを感じているんですけど、このインタビューを受けているタイミングはリリースからまだ1週間も経っていないので、この先どう転がっていくかなという段階ではあって。自分のスキルには自信があるので、あとはとにかく聴いてもらうだけだなと思ってるんです。だからどう広げていくかが課題ですし、いい感じに転がってくれたらいいなと思います。 ──このインタビューが公開されている頃は27歳の生前葬ライブ<Bimi Live Galley #04 -Dear 27th->も終わって、全国ツアー<Bimi Release Party Tour 2025 -R->も折り返している頃なので、ライブ会場で今のBimiを観てもらいたいですね。 Bimi:ぜひ来てほしいですね。この先どんどんステージもでかくしたいし、かと言えば50人限定とかで狭いとこでもやりたいし。誰も置いてくことないように頑張っていきたいです。27歳で人生を終わらせたいと思っていた自分がその感情と決別して27歳からどんなふうに生きていくのかという期待もあるし、インディーズの時よりもチームが大きくなって背負うものが増えたので、昔とは別の不安が押し寄せてきてるのも事実なんです。でもどうなるのかは、このアルバムと一緒に転がってみないとわかんないですよね。だからとにかくやっていくしかないですね。しっかり戦っていきます。 取材・文◎沖さやこ メジャー1stアルバム『R』 2025年4月9日(水)発売https://elr.lnk.to/RCD 品番:KICS-4189商品形態:CD only定価:\3,600(税込)仕様:限定スリーブケース(初回プレス分のみ) [収録内容]M1. 辻斬りM2. 百鬼夜行 feat.Whoopee BombM3. 無敵 feat.呂布カルマM4. […]

The post Bimi「辻斬り」スタジオライブ動画公開「聴いた人が強くいられる曲を」 first appeared on BARKS.