SIRUPが、デビュー8周年を記念したスペシャルライブ<8th Anniversary Live “DIARY”>を9月14日に横浜BUNTAIにて開催することを発表した。 先日、約2年ぶりとなるオリジナルアルバム『OWARI DIARY』を9月3日にリリースすることを発表したSIRUP。現在開催中の全国ツアー<NEXT LIFE TOUR 2025>では、その最新アルバムに収録予定の新曲を、リリース前にもかかわらず惜しみなく披露しており、音源で聴く前にライブ会場で『OWARI DIARY』の世界観に五感ごとどっぷり浸らせるパフォーマンス模様がSNS等でも話題となっている。 そんなSIRUPのデビュー8周年記念ライブ<8th Anniversary Live “DIARY”>は、最新アルバム『OWARI DIARY』の楽曲を中心に、これまでSIRUPが音楽人生で出会った仲間とも言えるアーティストたちをゲストに迎え、一冊の日記のように、“これまで“の歩みと“これから“の未来を綴る特別な一夜となる。 一般チケット受付に先駆けて、6月5日21時より「channel SIRUP」プレミアム会員チケット先行受付(抽選)の実施も決定。スペシャルゲスト等は、随時発表予定。 <8th Anniversary Live “DIARY”>[日程]2025年9月14日(日)[開場/開演]16:00/17:00[会場]横浜BUNTAI[チケット]指定席 9,900円(税込) ▼チケット販売スケジュール◎「channel SIRUP」プレミアム会員チケット先行受付(抽選)エントリー受付期間6月5日(木)21:00〜6月16日(月)23:59まで※ご応募いただくには「channel SIRUP」プレミアム会員登録が必要です。エントリー期間中に会員期限有効の方が対象となります。「channel SIRUP」プレミアム会員ご登録はこちらhttps://c-rayon.com/result/sirup/ ◎インバウンド受付(抽選)エントリー受付期間6月26日(木)12:00〜7月6日(日)23:59まで ◎オフィシャル先行受付(抽選)エントリー受付期間6月26日(木)12:00〜7月6日(日)23:59まで ▼チケットに関するお問い合わせhttps://pia.jp/info/ticket_support/(営業時間 10:00〜18:00 土日祝・年末年始除く)※営業時間外のお問い合わせは、翌営業日から順次ご返答いたします。 3rd Album『OWARI DIARY』 2025年9月3日(水)発売予約リンク:https://asab.lnk.to/SIRUP_OWARIDIARY [CD+Blu-ray] 初回生産限定盤(特殊仕様)品番:RZCB-87181/B価格:¥8,800(税込) [CD] 初回生産限定盤(紙ジャケット仕様)品番:RZCB-87182価格:¥3,630(税込) ※Blu-rayには6月5日に行われる「NEXT LIFE TOUR 2025」@ KT Zepp Yokohamaの公演の模様を収録予定 リリース情報 ■「UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu」2025.06.25 Releasehttps://asab.lnk.to/UNDERCOVER水橋保寿堂製薬「トーンアップUV 薬用メラプロテクト」CMソング ■「RENDEZVOUS feat. hard […]

