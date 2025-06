FAKE TYPE.の楽曲「熱狂 feat. Mori Calliope」のリリックビデオが公開となった。 同曲は毎年様々な豪華アーティストが起用されることでも注目されている専門学校HALの2025年CMソングとして現在オンエア中だ。CMではSNSで人気のMika Pikazoがキャラクターデザインを手がけ、楽曲ではFAKE TYPE.と VラッパーMori Calliopeがタッグを組んだコラボが題となっている。 なお、FAKE TYPE.は7月に全34曲を収録したMV集『FAKE COLLECTION』のリリースも控えている。彼らの音楽世界を完成させる上でなくてはならないミュージックビデオが、インディーズ時代の楽曲「BEELZEBUZ」から、最新EP収録曲「文-2024-」まで収録され、ブックレットはミュージックビデオの設定資料集となって付属される予定だ。さらに、完全生産限定盤は、お馴染みのキャラ「ハム男爵」と「イワサケちゃん」が猫化した「ハムにゃん」と「サケにゃん」のぬいぐるみ2体も付いてくる豪華BOX仕様となる。 そしてそんな豪華MV集の初回プレス分封入のシリアルナンバーで応募できるイベントの内容も明らかとなった。これはFAKE TYPE.初となるトーク&サイン会にご応募いただいた方の中から100名をご招待するというものだ。 ■「熱狂 feat.Mori Calliope」 2025年4月27日(日)配信開始▶配信リンク:https://faketype.lnk.to/nekkyo※専門学校 HAL(東京・大阪・名古屋)2025年度新TVCMソング ■MV集『FAKE COLLECTION』2025年7月30日発売予約リンク:https://faketype.lnk.to/fake_collection【通常盤(DVD)】UPBH-1520/1 ¥6,600(tax in)・トールケース仕様・2 DVD+ブックレット+応募シリアルナンバー(※詳細は後日発表。初回プレス分に封入)【通常盤(Blu-ray)】UPXH-1093/4 ¥7,700(tax in)・トールケース仕様・2 Blu-ray+ブックレット+応募シリアルナンバー(※詳細は後日発表。初回プレス分に封入)【完全生産限定盤(Blu-ray+ぬいぐるみ)】UPXH-9039 ¥14,300(tax in)・デジパックBOX仕様・2 Blu-ray+ブックレット+ぬいぐるみ(ハムにゃん, サケにゃん 2体)+応募シリアルナンバー(※詳細は後日発表) ▼収録曲 ※全34曲BEELZEBUZYummy Yummy YummyGAME OF DICEFAKE LANDStay tunedTandemoon Rendezvousはじまりの背中At AtelierDeep Sea SwingKnickknack Kingdom真FAKE STYLEBeauty Unique BoutiqueNightmare Parade 2020sGO ON YA WAY feat.超学生RAT […]

